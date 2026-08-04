Φωτιά στη Δυτική Αττική: Σε Λούμπα, Μονή Παναχράντου και Αγία Παρασκευή τα τρία κύρια μέτωπα – Αγωνία για τις συνεχείς αναζωπυρώσεις στην Ψάθα (video)

Takeaways by to pontiki AI Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης στη Δυτική Αττική, εστιάζοντας στην περιοχή της Ψάθας όπου παραμένουν ενεργές διάσπαρτες θερμές εστίες.

Η εικόνα της πυρκαγιάς παρουσιάζεται βελτιωμένη, ωστόσο η μεγάλη περίμετρος και ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων επιβάλλουν τη διατήρηση των δυνάμεων σε πλήρη επιφυλακή.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 450 πυροσβέστες, διεθνείς ενισχύσεις και πολυάριθμα εναέρια μέσα, ενώ πραγματοποιούνται συνεχείς διαβροχές για την εξάλειψη των θερμών σημείων.

Οι αρχές προειδοποιούν για τον υψηλό κίνδυνο αναζωπυρώσεων λόγω της αναμενόμενης ανόδου της θερμοκρασίας, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες για την καταγραφή των εκτεταμένων ζημιών.

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Χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο, αλλά με εκατοντάδες διάσπαρτες θερμές εστίες, συνεχίζεται η μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Μετά την τέταρτη νύχτα αδιάκοπων επιχειρήσεων, η εικόνα παρουσιάζεται βελτιωμένη στους τρεις βασικούς τομείς, ωστόσο η περιοχή πάνω από την Ψάθα παραμένει το δυσκολότερο σημείο, καθώς τα λεγόμενα «καντηλάκια» μπορούν ανά πάσα στιγμή να προκαλέσουν νέες αναζωπυρώσεις.

Οι επίγειες δυνάμεις εκμεταλλεύτηκαν τις χαμηλότερες θερμοκρασίες και την αυξημένη υγρασία των νυχτερινών και πρώτων πρωινών ωρών, επιχειρώντας να σβήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες εστίες πριν από την επανέναρξη των εναέριων ρίψεων.

Παρά τη γενική ύφεση, η πλήρης κατάσβεση θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η πυρκαγιά έχει αναπτύξει τεράστια περίμετρο και έχει αφήσει πίσω της πολυάριθμες εστίες μέσα σε δασικές και γεωργικές εκτάσεις.

Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εντοπίζεται σε τρία σημεία, στο νότιο τμήμα προς Λούμπα, νοτιοανατολικά προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις «δούλευαν» όλο το βράδυ για να περιοριστούν οι εστίες φωτιάς και να αναχαιτιστούν οι αναζωπυρώσεις, για τις οποίες θα συνεχίσουν να βρίσκονται επί ποδός, καθώς όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού.

Με το πρώτο φως της ημέρας, τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρίψεις από αέρος για να ενισχύσουν εκ νέου τη μάχη της κατάσβεσης.

Συγκεκριμένα επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων, ενώ από αέρος έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Παράλληλα, μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, από τη διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία. Επιπλέον, συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ».

Τα «καντηλάκια» πάνω από την Ψάθα

Το βάρος των επιχειρήσεων έχει πέσει στις πλαγιές πάνω από την Ψάθα, όπου εξακολουθούν να καίνε μικρές, διάσπαρτες εστίες μέσα σε ελαιώνες και δασική βλάστηση.

Πρόκειται για τα λεγόμενα «καντηλάκια», σημεία στα οποία διατηρείται θερμότητα κάτω από καμένα υλικά, κορμούς ή ρίζες. Οι εστίες αυτές μπορεί να φαίνονται προσωρινά ανενεργές, αλλά να αναζωπυρωθούν μόλις αυξηθεί η θερμοκρασία ή ενισχυθεί ο άνεμος.

Οι πυροσβέστες εργάζονται για τη διαβροχή και την εκκαθάριση των συγκεκριμένων σημείων, ενώ παράλληλα δημιουργούνται ζώνες ανάσχεσης γύρω από τις περιοχές όπου υπάρχει ακόμη άκαυτη βλάστηση.

Κρίσιμες οι ώρες μετά τις 13:00

Καθοριστικό θεωρείται το διάστημα μέχρι τις πρώτες μεσημβρινές ώρες, καθώς μετά τις 13:00 με 13:30 αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας και υποχώρηση της σχετικής υγρασίας.

Οι συνθήκες αυτές μπορούν να επανενεργοποιήσουν εστίες που βρίσκονται σε ύφεση, ενώ οι θερμικές αναταράξεις δυσκολεύουν τις χαμηλές πτήσεις και τις στοχευμένες ρίψεις των εναέριων μέσων.

Για τον λόγο αυτό, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός προβλέπει εντατικές παρεμβάσεις τις πρωινές ώρες, ώστε να περιοριστούν τα πιο επικίνδυνα σημεία πριν από τη μεταβολή των συνθηκών.

Στη μάχη 450 πυροσβέστες και διεθνείς δυνάμεις

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, μαζί με εθελοντές και προσωπικό άλλων εμπλεκόμενων φορέων.

Στις ελληνικές δυνάμεις συνδράμουν 46 πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία –23 από κάθε χώρα– με συνολικά οκτώ οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της Δευτέρας διατέθηκαν 34 εναέρια μέσα, από τα οποία 23 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα. Τρία από τα ελικόπτερα είχαν αναλάβει τον συντονισμό των επιχειρήσεων από αέρος.

Στις προσπάθειες συμμετέχει και η ομάδα «Δευκαλίων» των Ενόπλων Δυνάμεων. Μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία, διανοίγουν αντιπυρικές ζώνες για την προστασία των οικισμών και των εκτάσεων που δεν έχουν καεί.

Υδροφόρες, δεξαμενές και πλωτά μέσα

Οι Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας έχουν διαθέσει μηχανήματα έργου και υδροφόρες, ενώ σε επιλεγμένα σημεία έχουν εγκατασταθεί δεξαμενές ανεφοδιασμού των πυροσβεστικών ελικοπτέρων.

Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο χρόνος που απαιτείται ανάμεσα στις διαδοχικές ρίψεις και επιταχύνεται η επιστροφή των ελικοπτέρων στα ενεργά σημεία.

Παράλληλα, δύο πλοία και ένα ταχύπλοο του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πλωτά μέσα του Λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη παραμένουν κοντά στις ακτές της Ψάθας, της Νέας Περάμου και της Πάχης Μεγάρων, ώστε να επέμβουν σε περίπτωση που απαιτηθεί απομάκρυνση κατοίκων από τη θάλασσα.

Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται επίσης δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, ενώ λεωφορεία της Πυροσβεστικής και των Ενόπλων Δυνάμεων είναι διαθέσιμα για ενδεχόμενες μετακινήσεις πολιτών.

Πέντε μηνύματα από το 112

Κατά τη διάρκεια της Δευτέρας εκδόθηκαν πέντε μηνύματα του 112, με οδηγίες απομάκρυνσης κατοίκων από τη Σκέπη, το Κανδήλι, τα Μπότσικα, την Άνω Βλυχάδα, τον Άγιο Κωνσταντίνο και τη Βιομηχανική Περιοχή Μεγάρων.

Στα μηνύματα περιλαμβάνονταν επίσης οι περιοχές Παπά Περιβόλι, Ψάθα, Λούμπα, Μορφαίικα και Άνω Αλεποχώρι.

Η φωτιά έφτασε κοντά σε οικισμούς και στη Βιομηχανική Περιοχή Μεγάρων, ενώ έχουν αναφερθεί ζημιές σε σπίτια, περιουσίες, καλλιέργειες και άλλες γεωργικές εκτάσεις.

Περισσότερα από 130.000 στρέμματα επηρεάστηκαν

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου στη Βοιωτία και, με τη βοήθεια των ισχυρών ανέμων, πέρασε στη Δυτική Αττική, αποκτώντας πολύ μεγάλες διαστάσεις.

Από την ανάλυση δορυφορικής εικόνας υψηλής ανάλυσης του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus, την οποία επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, προκύπτει ότι οι πυρκαγιές σε Αττική και Βοιωτία είχαν επηρεάσει περισσότερα από 130.000 στρέμματα έως τη Δευτέρα 3 Αυγούστου.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 30.900 στρέμματα βρίσκονται στη Βοιωτία και περίπου 102.000 στρέμματα συνδέονται με την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού.

Άρχισαν οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές

Την ίδια στιγμή, κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποιούν αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν, καταγράφοντας τις ζημιές σε κατοικίες, κτίρια και υποδομές.

Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι συσκέψεις για τον συντονισμό της κρατικής αρωγής και την επιτάχυνση των διαδικασιών στήριξης των πυρόπληκτων.

Παρά τη σαφή βελτίωση της εικόνας, η Πυροσβεστική εκτιμά ότι θα χρειαστούν συνεχείς επιχειρήσεις και πολυήμερη επιτήρηση. Η μεγάλη περίμετρος, οι βαθιές θερμές εστίες και η έκταση της καμένης βλάστησης αυξάνουν τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων.

Για την Τρίτη 4 Αυγούστου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, στην Αττική, στην Εύβοια και στη Χίο, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε γενική επιφυλακή.

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