Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Τα κρίσιμα ερωτήματα για τις κινήσεις και τον συντονισμό πριν από το δυστύχημα

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Τα συντρίμμια των δύο ελικοπτέρων, οι επικοινωνίες πριν από τη σύγκρουση και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο αεροσκάφη βρέθηκαν στην ίδια πορεία βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για το δυστύχημα στην Ψάθα, που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, έναν Δανό πιλότο και έναν Έλληνα συντονιστή.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, προκειμένου να διαπιστωθεί τι προηγήθηκε της σύγκρουσης και αν υπήρξαν προβλήματα στον συντονισμό της επιχείρησης, στις επικοινωνίες ή στην τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών ασφαλείας.

Την έρευνα έχουν αναλάβει στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τα οποία αναμένεται να προχωρήσουν σε σειρά ανακριτικών ενεργειών, ενώ αναμένεται να οριστούν πραγματογνώμονες, μεταξύ των οποίων πιλότος ελικοπτέρων και τεχνικός μηχανολόγος από την αεροπορία στρατού.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης θα εξεταστούν οι κινήσεις των δύο ελικοπτέρων πριν από τη σύγκρουση, το ύψος στο οποίο πετούσαν, οι αποστάσεις, αλλά και το κατά πόσο υπήρξαν οδηγίες ή εντολές που επηρέασαν την εξέλιξη της πτήσης.

Στο επίκεντρο ο επιχειρησιακός συντονισμός

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι ερευνητές αφορά στον τρόπο με τον οποίο συντονίζονταν τα δύο ελικόπτερα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Οι Αρχές θα εξετάσουν ποιος είχε τον τελικό επιχειρησιακό έλεγχο, αν υπήρχε εναέριος συντονισμός και αν εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την κίνηση περισσότερων εναέριων μέσων στην ίδια περιοχή.

Παράλληλα, θα αναλυθούν οι καταγεγραμμένες συνομιλίες με το κέντρο επιχειρήσεων, καθώς και οποιαδήποτε επικοινωνία μέσω ασυρμάτου, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς ειπώθηκε λίγο πριν από τη σύγκρουση.

Στο «μικροσκόπιο» μπαίνει επίσης ο ανθρώπινος παράγοντας, όπως και το ενδεχόμενο κάποιας τεχνικής δυσλειτουργίας ή μιας κατάστασης που δεν άφησε επαρκή χρόνο αντίδρασης στους χειριστές.

Οι καταθέσεις που αναμένεται να ληφθούν

Στο πλαίσιο της προανάκρισης αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν πρόσωπα που είχαν συμμετοχή στην επιχείρηση ή γνώση των διαδικασιών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο συντονιστής των πτητικών μέσων πάνω από το μέτωπο, στελέχη του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, οι διασωθέντες, αλλά και μηχανικοί που είχαν την ευθύνη της συντήρησης των ελικοπτέρων.

Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία από τα δύο ελικόπτερα, ενώ ο χώρος του δυστυχήματος θα παραμείνει ασφαλισμένος μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες πραγματογνωμοσύνες.

Στη συνέχεια, τα τμήματα των ελικοπτέρων αναμένεται να μεταφερθούν σε κατάλληλο χώρο, ώστε να εξεταστούν από τους ειδικούς.

Η τεχνική έρευνα και τα τροποποιημένα ελικόπτερα

Ιδιαίτερη σημασία στην έρευνα έχει και το γεγονός ότι τα δύο ελικόπτερα προηγουμένως χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά προσωπικού και στη συνέχεια τροποποιήθηκαν για επιχειρήσεις πυρόσβεσης.

Ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) θα συντάξει πόρισμα ασφαλείας, με στόχο την αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον.

Το πόρισμα του Οργανισμού θα ενσωματωθεί στη δικογραφία που θα σχηματιστεί από το ελληνικό FBI, ενώ η προανακριτική έρευνα των Αρχών θα εξετάσει συνολικά όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Την τελική εικόνα για τις συνθήκες της τραγωδίας αναμένεται να δώσουν τα τεχνικά δεδομένα, οι καταθέσεις και η ανάλυση των επικοινωνιών πριν από τη μοιραία σύγκρουση.

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