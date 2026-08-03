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03.08.2026 21:11

Σώθηκαν τα τρία άλογα που έτρεχαν πανικόβλητα για να ξεφύγουν από τις φλόγες στα Μέγαρα

03.08.2026 21:11
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Σώθηκαν τα τρία άλογα που έτρεχαν πανικόβλητα στη φωτιά στο Κανδήλι Μεγάρων.

Όταν ξεσπούν φωτιές πρώτη προτεραιότητα είναι προστασία των ανθρώπινων ζωών και δεύτερη η προστασία των περιουσιών. Από την εξίσωση συχνά βγάζουμε τα ζώα που καταστρέφεται το δικό τους σπίτι, το φυσικό περιβάλλον και κινδυνεύουν άμεσα οι ζωές τους.

 Η εικόνα δύο ενήλικων αλόγων και ενός μικρού να τρέχουν πανικόβλητα για να σωθούν αποτυπώνει με εμβληματικό τρόπο τον αντίκτυπο των φυσικών καταστροφών στο ζωικό βασίλειο.

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