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03.08.2026 21:42

Θα επέστρεφε αύριο στην πατρίδα του – Ποιος είναι ο 46χρονος πιλότος που σκοτώθηκε στην Ψάθα

03.08.2026 21:42
pilotos

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Στη Δανία θα επέστρεφε την Τρίτη (4/8) ο 46χρονος πιλότος που βρήκε τον θάνατο στο πύρινο μέτωπο στην Ψάθα.

Ο Rune  Kyndal ήταν έμπειρος πιλότος με περισσότερες από 9.000 ώρες πτήσης στο ενεργητικό του. Είχε λάβει βραβείο γιατί στις 5.000 ώρες πτήσεις δεν είχε εμπλακεί σε κανένα ατύχημα

Για πολλά χρόνια πιλοτάριζε ελικόπτερα για τη βιομηχανία ξυλείας του Κανάδα, αλλά τα τελευταία χρόνια είχε κάνει στροφή στην καριέρα του και πιλοτάριζε ελικόπτερα πυρόσβεσης.

Η οικογένεια του είναι απαρηγόρητη για τον άδικο χαμό του. «Είναι μεγάλη η θλίψη μας και απίστευτα λυπηρό το γεγονός ότι έφυγε από τη ζωή με αυτόν τον τρόπο. Πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι συνέβαλε συμμετέχοντας στις πυροσβεστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα», δήλωσε ο αδελφός του Tue Kyndal.

Λίγο πριν την σύγκρουση στην Ψάθα παρέλαβε το νέο του ελικόπτερο. «Μου έστειλε φωτογραφίες πριν από μερικές ημέρες. Ηταν ενθουσιασμένος γιατί είχε λίγο περισσότερη ιπποδύναμη από αυτά που συνήθιζε να πιλοτάρει», πρόσθεσε ο αδελφός του.

Την Κυριακή (2/8) τον κάλεσε ο ιδιοκτήτης των ελικοπτέρων για να τον ενημερώσει για τον θάνατο του αδελφού του, όμως ο Tue Kyndal είχε ήδη δει τις εικόνες. «Το ήξερα πριν λάβω το τηλεφώνημα. Μόλις η σύζυγός μου και εγώ είδαμε φωτογραφίες από τη συντριβή του ελικοπτέρου, κατάλαβα ότι ήταν αυτό», σχολίασε. 

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