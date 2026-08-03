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03.08.2026 20:24

«Η πρώτη εικόνα ήταν καταστροφή» – Η μαρτυρία του γιατρού που έσπευσε στο σημείο που έπεσαν τα ελικόπτερα 

03.08.2026 20:24
Giorgos-Doulas

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Αναπάντητα ερωτήματα υπάρχουν γύρω από τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, που στοίχισε τις ζωές του Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή.

Ο γιατρός του Ερυθρού Σταυρού Γιώργος Ντούλας περιέγραψε τις εικόνες που αντίκρισε μόλις έφτασε στο σημείο που έπεσαν τα ελικόπτερα. «Η πρώτη εικόνα ήταν καταστροφή. Το ένα ελικόπτερο ήταν κάθετο πάνω στον δρόμο. Διαλυμένη η άτρακτος να φλέγεται», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά, προκειμένου να επιχειρήσει το κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού.

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Ο Γιώργος Ντούλας ρίχτηκε στη μάχη, ώστε να σταθεροποιήσει τους επιβαίνοντες του δεύτερου ελικοπτέρου που ήταν πολυτραυματίες. «Δεν κινδύνευαν άμεσα, άλλα λόγω της επικινδυνότητας εισπνοής των καυσίμων και των υλικών του πάνω ελικοπτέρου κινδύνευαν να υποστούν μεγάλη ζημία, ακόμα και θάνατο. Ευχόμουν τα παιδιά να είναι καλά».

Για τον Δανό πιλότο και τον Έλληνα συντονιστή που σκοτώθηκαν εκτίμησε ότι ο θάνατος τους ήταν ακαριαίος. «Πιθανολογώ θα δείξουν και οι αρμόδιοι φορείς ότι μετά τη σύγκρουση και την έκρηξη ο θάνατος τους ήταν ακαριαίος». 

Η σύγκρουση σημειώθηκε την Κυριακή (2/8) λίγο μετά τις 16.00. Στο βίντεο φαίνονται τα ελικόπτερα να πλησιάζουνχτυπούν στα πλάγια, ξεσπά φωτιά και αρχίζουν να χάνουν ύψος.

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