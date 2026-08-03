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03.08.2026 18:07

Βίντεο ντοκουμέντο με το πιθανό «σημείο μηδέν» της φωτιάς στην Αττικοβοιωτία

03.08.2026 18:07
fotia

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Εξετάζεται το σενάριο η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο να ξεκίνησε από το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι ανεμογεννήτριες.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψε στις 31 Ιουλίου υπάλληλος υπηρεσίας που εκτελούσε έργα στο Πόρτο Γερμενό φαίνεται πυκνός καπνός να αναδύεται από το σημείο που βρίσκονται οι ανεμογεννήτριες.

Το βίντεο βρίσκεται στα χέρια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 03.08.2026 18:41
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