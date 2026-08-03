Κυψέλη: Το βίντεο που «έδεσε» την υπόθεση δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας – Ο 26χρονος κατεγράφη να μεταφέρει τη βαλίτσα με τη σορό

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Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί της Τετάρτης, 5/8, ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, η σορός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Κομβικό στοιχείο στην εξέλιξη της υπόθεσης αποτέλεσε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο ο κατηγορούμενος φέρεται να καταγράφεται να μεταφέρει τη βαλίτσα με τη σορό.

Οι Αρχές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στις κινήσεις που προηγήθηκαν της μεταφοράς της σορού. Ο 26χρονος αρνείται ότι σκότωσε την 38χρονη, υποστηρίζοντας πως την εντόπισε ήδη νεκρή στο μπάνιο του διαμερίσματός της. Ωστόσο, σύμφωνα με τη δικογραφία, παραδέχεται ότι τοποθέτησε το άψυχο σώμα στη βαλίτσα και το εγκατέλειψε στο κτίριο της οδού Ευελπίδων, επειδή φοβήθηκε πως θα θεωρηθεί ύποπτος.

Η σορός της 38χρονης από τη Σκωτία είχε βρεθεί στις 18 Ιουλίου από άστεγο, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατός της προήλθε από ασφυξία, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας.

Τα στοιχεία που ενισχύουν το κατηγορητήριο

Στο οπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί, ο 26χρονος φέρεται να αποχωρεί το βράδυ της 16ης Ιουλίου από διαμέρισμα στα Εξάρχεια, μεταφέροντας πεζός τη βαλίτσα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η διαδρομή του καταλήγει στο εγκαταλελειμμένο κτίριο όπου δύο ημέρες αργότερα εντοπίστηκε η σορός.

Σημαντικά για την έρευνα θεωρούνται και τα ευρήματα που αφορούν στις τραπεζικές κάρτες της 38χρονης. Ο κατηγορούμενος φέρεται να προχώρησε σε αναλήψεις και συναλλαγές συνολικού ύψους περίπου 10.000 ευρώ, ενώ φέρεται επίσης να χρησιμοποίησε το κινητό τηλέφωνο του θύματος, στέλνοντας μηνύματα σε συγγενείς και φίλους της, προσποιούμενος ότι επικοινωνούσε η ίδια.

Στην ταυτοποίησή του συνέβαλε και η κατάθεση της συντρόφου του. Όπως ανέφερε στις Αρχές, μέσω εφαρμογής κοινής χρήσης τοποθεσίας διαπίστωσε ότι ο 26χρονος βρισκόταν στο σπίτι της Ρος τη νύχτα από τις 15 προς τις 16 Ιουλίου.

Μετά την αποκάλυψη της ταυτότητας της νεκρής, η γυναίκα αποχώρησε από το σπίτι μαζί με το παιδί τους και παρέδωσε στους αστυνομικούς ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο έως τότε δεν γνώριζαν οι Αρχές, καθώς και 2.550 ευρώ, εκτιμώντας ότι τα χρήματα ενδέχεται να προέρχονταν από το θύμα.

Τι κατέθεσε η σύντροφος του 26χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύντροφός του κατέθεσε ακόμη ότι ο 26χρονος τής είχε εκμυστηρευτεί πως ήταν εκείνος που σκότωσε τη Βρετανίδα. Ως πιθανό κίνητρο εξετάζονται διαφωνίες που, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, σχετίζονταν με φερόμενη προσπάθεια θρησκευτικού προσηλυτισμού της από την 38χρονη.

Θύμα και κατηγορούμενος φέρονται να γνωρίστηκαν μέσω ΜΚΟ στα Εξάρχεια, την οποία επισκέπτονταν και οι δύο. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να συγκεντρώνουν μαρτυρίες και να εξετάζουν ψηφιακά δεδομένα, προκειμένου να αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες και το κίνητρο του εγκλήματος.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 26χρονου κατασχέθηκαν μία μεταλλική ρέπλικα πιστολιού τύπου Glock και ένα μαχαίρι στρατιωτικού τύπου. Για τα ευρήματα αυτά συνελήφθη επιπλέον και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

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