Ο Γούντι Χάρελσον τιμάται με την «Καρδιά του Σαράγεβο» για την προσφορά του στον κινηματογράφο

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Το τιμητικό βραβείο «Καρδιά του Σαράγεβο» θα απονεμηθεί στον Γούντι Χάρελσον για τη συνολική προσφορά του στον κινηματογράφο. Ο Αμερικανός ηθοποιός θα παραλάβει τη διάκριση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο, μαζί με την Έμιλι Γουάτσον, η οποία είναι και πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής, τον Ασγκάρ Φαραντί και τον Ντιέγκο Λούνα.

Το εν λόγω βραβείο αποτελεί μία ακόμη σημαντική αναγνώριση για τον Χάρελσον, ο οποίος έχει διαγράψει μακρά πορεία στον κινηματογράφο μέσα από σημαντικές παραγωγές.

Woody Harrelson to Receive Honorary Heart of Sarajevo at Bosnian Film Festival https://t.co/esP2x2YAP4 — The Hollywood Reporter (@THR) August 3, 2026

Μια καριέρα με σημαντικές διακρίσεις

Ο Γούντι Χάρελσον έχει λάβει τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ, με την πρώτη να αφορά την κατηγορία Α΄ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Υπόθεση Λάρι Φλιντ». Οι άλλες δύο υποψηφιότητες ήρθαν για Β΄ Ανδρικό Ρόλο, στις ταινίες «The Messenger» και «Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι».

Παράλληλα, κέρδισε την εκτίμηση των κριτικών και για τη συμμετοχή του στο «Τρίγωνο της Θλίψης» του Ρούμπεν Έστλουντ, το οποίο απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών.

Ο διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο, Γιοβάν Μαριάνοβιτς, αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στον ηθοποιό, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε η απονομή της τιμητικής διάκρισης.

«Ο Γούντι Χάρελσον είναι ένας από εκείνους τους ηθοποιούς που πιστεύεις ακόμη και στους πιο απίθανους ρόλους, ενώ ταυτόχρονα μπορείς εύκολα να τον φανταστείς ως έναν άνθρωπο με τον οποίο θα μπορούσες να περνάς χρόνο καθημερινά», δήλωσε.

«Αυτή η εντυπωσιακή φυσικότητα στην ερμηνεία είναι στην πραγματικότητα μία από τις πιο δύσκολες ποιότητες που μπορεί να επιτύχει κανείς στην οθόνη, κι όμως εκείνος την κατακτά από ταινία σε ταινία. Το ταλέντο, το χάρισμα και η τόλμη του αποτελούν πηγή έμπνευσης για πολλές μελλοντικές γενιές. Είναι μεγάλη τιμή για εμάς να του απονείμουμε την Τιμητική Καρδιά του Σαράγεβο», τόνισε ο ίδιος.

Η προβολή της ταινίας «Welcome to Sarajevo»

Στο πλαίσιο της τιμητικής βράβευσης του Γούντι Χάρελσον, το Φεστιβάλ θα παρουσιάσει την ταινία «Welcome to Sarajevo» του Μάικλ Γουίντερμπότομ, η οποία κυκλοφόρησε το 1997.

Η ταινία είχε κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών, ενώ την ίδια χρονιά προβλήθηκε και στην τρίτη διοργάνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο.

Το φιλμ πραγματεύεται τον πόλεμο στη Βοσνία στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και τον τρόπο με τον οποίο οι δημοσιογράφοι κάλυψαν τις εξελίξεις στα Μέσα Ενημέρωσης. Το σενάριο βασίζεται στο βιβλίο «Natasha’s Story» του δημοσιογράφου Μάικλ Νίκολσον.

Σημειώνεται ότι το 32ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 21 Αυγούστου.

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