Νεκρός σε χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα ένας 20χρονος από τη Χιλή

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Χωρίς τις αισθήσεις του, σε χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτίας εντοπίστηκε ένας νεαρός από τη Λατινική Αμερική, ενώ για τον απεγκλωβισμό του από το δύσβατο σημείο, χρειάστηκε επιχείρηση της Πυροσβεστικής Ηγουμενίτσας και Φιλιατών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για νεαρό ηλικίας 20 ετών από τη Χιλή, ο οποίος μαζί με έναν φίλο του, έκαναν πεζοπορία από την Αλβανία προς την Ελλάδα.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ο άτυχος νέος έπεσε σε χαράδρα και ο 22χρονοςς φίλος του ζήτησε βοήθεια από διερχόμενο όχημα. Συγκλονισμένος o νεαρός φίλος του παρακολούθησε την επιχείρηση και είπε κλαίγοντας στους πυροσβέστες, πως επειδή δεν είχαν χρήματα ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια.

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης, ενώ στην περιοχή έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε χωρίς τις αισθήσεις του τον νεαρό και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

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