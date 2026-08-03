ΕΛΑΣ: «Κλειδώνουν» υποψηφιότητες στα ψηφοδέλτια του κόμματος: Στην Α’ Πειραιά ο Πέτρος Κόκκαλης, στον Βόρειο τομέα Ζαχαριάδης, Λινού, Μαυρουδής

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Η ΕΛΑΣ έχει μπει σε προεκλογικούς ρυθμούς και αρκετά πρόσωπα της «πρώτης γραμμής» αρχίζουν να «κλειδώνουν» θέσεις στα ψηφοδέλτια εν όψει εκλογών.
Σίγουρο πρέπει να θεωρείται πως ο Πέτρος Κόκκαλης, που πρόσφατα ανακοίνωσε πως θα στηρίξει την παράταξη του Αλέξη Τσίπρα, θα κατέβει υποψήφιος στην Α’ Πειραιά.
Στον Βόρειο τομέα θα είναι υποψήφιοι ο Κώστας Ζαχαριάδης, η Αθηνά Λινού, αλλά και ο ηθοποιός και με εμπειρία στην αυτοδιοίκηση (στον δήμο Χαλανδρίου) Χάρης Μαυρούδης.
O βόρειος τομέας θα έχει… ανταγωνισμό για την παράταξη του Αλέξη Τσίπρα.
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