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03.08.2026 11:42

«Rein Me In»: Το τραγούδι του Sam Fender και της Olivia Dean κατέρριψε ιστορικό ρεκόρ επτά δεκαετιών στα βρετανικά charts (Videos)

03.08.2026 11:42
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Το τραγούδι «Rein Me In» της Ολίβια Ντιν και του Σαμ Φέντερ κατέρριψε το ρεκόρ που καταγράφηκε τη δεκαετία του 1950 για το single με τη μεγαλύτερη παραμονή στο νούμερο ένα του chart του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2025, έγραψε ιστορία αφού βρέθηκε για 19 εβδομάδες στην κορυφή (όχι συνεχόμενα), σύμφωνα με την επίσημη εταιρεία των Chart.

Έτσι, ξεπέρασε τη μπαλάντα «I Believe» του Φρανκ Λέιν, που κατείχε τον τίτλο του τραγουδιού με τη μεγαλύτερη παραμονή στο νούμερο στο chart εδώ και 73 χρόνια. Το «I Believe» ήταν επί 18 εβδομάδες στην κορυφή του chart το 1953.

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