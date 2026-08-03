Massive Attack: Απαγόρευση εισόδου στη Σιγκαπούρη μετά την εμφάνιση παλαιστινιακής σημαίας σε συναυλία – «Είμαστε περήφανοι» (video)

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Δύο μέλη των Massive Attack δέχθηκαν αυστηρές προειδοποιήσεις και τιμωρήθηκαν με απαγόρευση εισόδου στη Σιγκαπούρη, εξαιτίας της φιλοπαλαιστινιακής τοποθέτησής τους κατά τη διάρκεια συναυλίας.

Συγκεκριμένα, τα δύο μέλη του βρετανικού συγκροτήματος, Ρόμπερτ Ντελ Νάγια και Γκραντ Μάρσαλ ολοκλήρωσαν την εμφάνισή τους στις 29 Ιουλίου υψώνοντας την παλαιστινιακή σημαία και φωνάζοντας «Free Palestine» μαζί με θεατές, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία την Παρασκευή.

Οι αρχές ανέφεραν ότι το συγκρότημα τέθηκε υπό έρευνα για τις «ενέργειες υποστήριξης πολιτικού σκοπού και την ανάρτηση ξένης σημαίας» κατά τη διάρκεια της συναυλίας του και ότι στο εξής δεν θα του επιτρέπεται να εμφανίζεται στη Σιγκαπούρη.

«Η αστυνομία αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα πράξεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως να βλάψουν τη φυλετική και θρησκευτική αρμονία στη Σιγκαπούρη και καλεί το κοινό, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών, να αποφεύγει την εισαγωγή ξένων πολιτικών αντιπαραθέσεων, καθώς αυτό μπορεί να υπονομεύσει την κοινωνική μας συνοχή και το κράτος δικαίου», ανέφεραν η αστυνομία και η αρμόδια Αρχή Μέσων Ενημέρωσης σε κοινή ανακοίνωση.

«Σουρεαλιστική εμπειρία»

Σε ανάρτησή τους στο Instagram, οι Massive Attack υποστήριξαν ότι μετά τη συναυλία κρατήθηκαν από την αστυνομία, απομονώθηκαν και ανακρίθηκαν χωριστά. Σύμφωνα με το συγκρότημα, σε ορισμένα μέλη έγιναν έρευνες στα δωμάτια του ξενοδοχείου τους, ενώ τα διαβατήριά τους κατασχέθηκαν προσωρινά.

Οι Massive Attack χαρακτήρισαν όσα συνέβησαν «σουρεαλιστική εμπειρία», σημειώνοντας ότι δεν περίμεναν πως η απλή επίδειξη της σημαίας ενός κράτους, το οποίο αναγνωρίζεται από 157 χώρες, θα μπορούσε να θεωρηθεί παράβαση του νόμου. «Είμαστε περήφανοι για αυτή την αυθόρμητη έκφραση», ανέφεραν, υποστηρίζοντας ότι πολλοί από τους θεατές αισθάνονταν «ηθική υποχρέωση να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τον παλαιστινιακό λαό».

Το συγκρότημα τόνισε ότι μεγάλα τμήματα του κοινού φώναξαν αυθόρμητα «Free Palestine» πριν από την έναρξη και μετά το τέλος της συναυλίας, πιθανότατα γνωρίζοντας ότι ακόμη και αυτή η αυθόρμητη έκφραση θα μπορούσε να παραβιάζει τους νόμους της χώρας.

Η Σιγκαπούρη δεν επιτρέπει τη δημόσια επίδειξη εθνικών συμβόλων άλλων χωρών χωρίς άδεια ή εξαίρεση, ενώ η παλαιστινιακή σημαία αποτελεί ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα, λόγω του πολέμου στη Γάζα και του μουσουλμανικού πληθυσμού της χώρας.

Το 2023, το υπουργείο Εσωτερικών είχε αναφέρει: «Η συνεχιζόμενη σύγκρουση Ισραήλ–Χαμάς είναι ένα ζήτημα που προκαλεί έντονα συναισθήματα. Θα θέλαμε να συστήσουμε να αποφεύγεται η δημόσια επίδειξη και η χρήση αντικειμένων που σχετίζονται με τη σύγκρουση, δεδομένης της αυξημένης ευαισθησίας».

«Η ειρήνη και η αρμονία μεταξύ των διαφορετικών φυλών και θρησκειών στη Σιγκαπούρη δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένες και δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε γεγονότα που συμβαίνουν στο εξωτερικό να επηρεάσουν αυτή την ειρήνη και την αρμονία που έχουμε στη Σιγκαπούρη».

Ο μόνιμος πληθυσμός της Σιγκαπούρης αποτελείται κατά 74% από Κινέζους, κατά 13,6% από Μαλαισιανούς και κατά 9% από Ινδούς, ενώ το 3,3% κατατάσσεται στην κατηγορία «άλλοι». Περίπου το 15% του πληθυσμού είναι μουσουλμάνοι.

Οι Massive Attack, που σχηματίστηκαν στο Μπρίστολ της δυτικής Αγγλίας το 1988, είναι γνωστοί για τις έντονες πολιτικές τους τοποθετήσεις. Κατά τη διάρκεια των συναυλιών τους προβάλλουν βίντεο που αναδεικνύουν συγκρούσεις, από τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν έως το Σουδάν, τη Γάζα και την Ουκρανία.

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