Πώς έγινε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με νεκρούς έναν Δανό πιλότο και έναν Έλληνα – Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής

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Ο τραγικός θάνατος του πληρώματος ενός ελικοπτέρου που επιχειρούσε στην κατάσβεση της φωτιάς στη Ψάθα, έχει επισκιάσει το μεγάλο μέτωπο της πυρκαγιάς.

Τα δύο ελικόπτερα πετούσαν σε πολύ κοντινή απόσταση όταν το ένα από τα δύο, που ήταν σε ψηλότερο σημείο, για άγνωστο λόγο πλησίασε το άλλο και ακούμπησε τον έλικα του μοιραίου ελικοπτέρου.

Στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι είχαν καθαρό πεδίο μπροστά τους.

Αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί φωτιά και να πέσει μέσα στο δάσος, όπου μία ώρα αργότερα δυστυχώς οι δύο πιλότοι βρέθηκαν νεκροί.

Αρχικά εντοπίστηκαν γρήγορα τα δύο μέλη του άλλο ελικοπτέρου, τα οποία επικοινώνησαν με το συντονιστικό και είπαν πως είναι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ελαφρά τραύματα στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Το δεύτερο πλήρωμα αγνοούνταν η τύχη του και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση του εντοπισμού του.

Οταν βρέθηκε, οι δύο επιβαίνοντες, ο πιλότος με καταγωγή από τη Δανία και ο Ελληνας συντονιστής, δεν είχαν τις αισθήσεις τους και λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε ο θάνατός τους. Τραυματίες είναι ο δεύτερος Ελληνας συντονιστής και ο Βρετανός πιλότος.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, τα ελικόπτερα είναι μισθωμένα από το κράτος από εταιρεία για να επιχειρήσουν στις φωτιές και οι πιλότοι δεν είναι πυροσβέστες, αλλά εργαζόμενοι της εταιρείας.

Πλέον μένει να φανεί αν πρόκειται για ανθρώπινο λάθος των πιλότων, κάποια μηχανική βλάβη ή κάποιος τρίτος παράγοντας, σε μια επιχείρηση η οποία γίνεται επί τρεις ημέρες κάτω από έντονη πίεση.

Να σημειωθεί πως τα ελικόπτερα ήταν μισθωμένα

Το συγκλονιστικό βίντεο της σύγκρουσης:

Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος

Κατά τη διάρκεια δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς Αττικής, συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου BELL, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικο-Βοιωτίας. ‘Αμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίες ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό και την περισυλλογή όλων των μελών των πληρωμάτων.

Τον συντονισμό έκανε από το πεδίο των επιχειρήσεων, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας.

Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις άνδρες, εκ των οποίων δύο ημεδαποί και δύο αλλοδαποί υπήκοοι. Δύο από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. Στις έρευνες συμμετείχαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς. Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

«Τραγικό λάθος» λέει πιλότος

Μιλώντας στο Mega ένας έμπειρος πιλότος και εμπειρογνώμων, Παντελής Φραγκούλης, σε μία πρώτη εκτίμηση έκανε λόγο για «τραγικό λάθος» του πιλότου του ενός ελικοπτέρου.

Σε μία πρώτη ανάγνωση από την εικόνα της στιγμής του δυστυχήματος, σχολίασε πως προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα, τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν από την έρευνα καθώς σημειώνει ότι αν το ένα από τα δύο ελικόπτερα ήταν αυτό που συντόνιζε, υπάρχει σοβαρό ζήτημα αφού δεν επιτρέπεται να είναι στο ίδιο ύψος με αυτά που επιχειρούν στην κατάσβεση.

Καθηλώθηκαν τα ελικόπτερα τύπου Bell μετά το δυστύχημα

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με την πυροσβεστική όσα ελικόπτερα τύπου Bell επιχειρούσαν στην περιοχή, έχουν καθηλωθεί βάσει πρωτοκόλλου μέχρι νεοτέρας.

Απο εναέρια αυτή τη στιγμή επιχειρούν στην συγκεκριμένη πυρκαγιά:

8 Erickson

2 Canadair

2 Chinook

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