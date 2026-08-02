Τα συλλυπητήρια Ανδρουλάκη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών στο δυστύχημα με τα ελικόπτερα

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Για «δύσκολες στιγμές» για την Ελλάδα έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης για τον θάνατο των δύο ανθρώπων στην κατάσβεση της φωτιάς στη Ψάθα μετά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων.

«Η πατρίδα μας ζει πολύ δύσκολες στιγμές τις τελευταίες μέρες. Μετά τον θάνατο τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος στις πυρκαγιές στο Ρέθυμνο και το Γύθειο, σήμερα στο πύρινο μέτωπο της Ψάθας κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, έχασαν τη ζωή τους ένας Δανός χειριστής ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής του» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε ανάρτησή του, εκφράζοντας τα «ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους τους».

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