Περιοδεία εξπρές έκανε ο Άδωνις σε κέντρα υγείας και ιατρεία στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής

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Εν μέσω πυρκαγιών στη Δυτική Αττική ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε μία περιοδεία εξπρές στα ιατρεία και τα κέντρα Υγείας στις περιοχές, για να διαπιστώσει αν το προσωπικό είναι σε ετοιμότητα για τυχόν περιστατικά.
Ο υπουργός Υγείας πήρε αρχικά στο Κ.Υ. Μεγάρων και στη συνέχεια στα Βίλια, ενώ επισκέφθηκε και το κέντρο Υγείας στις Ερυθρές.
Πάντως και στις τρεις επισκέψεις όταν ρώτησε αν υπήρχαν περιστατικά από τις πυρκαγιές, πήρε αρνητική απάντηση καθώς ο κόσμος στην περιοχή έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια από τις φωτιές και παίρνει εγκαίρως μέτρα για να προφυλαχθεί.
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