Το μήνυμα της Έλενας Ακρίτα για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ρομά

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ρομά, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Έλενα Ακρίτα έστειλε μήνυμα κατά του φασισμού, του ρατσισμού και του αντιτσιγγανισμού, καλώντας να διατηρηθεί ζωντανή η ιστορική μνήμη.

Η κ. Ακρίτα αναφέρθηκε στη νύχτα της 2ας Αυγούστου 1944, όταν χιλιάδες Ρομά εξοντώθηκαν στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου, τονίζοντας ότι το Ποράιμος, η γενοκτονία των Ρομά από το ναζιστικό καθεστώς, αποτελεί μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Παράλληλα, επισήμανε την ιδιαίτερη σημασία της ιστορικής μνήμης στη σημερινή συγκυρία, κάνοντας λόγο για επανεμφάνιση ακροδεξιών και ρατσιστικών αντιλήψεων στην Ευρώπη. Απαιτούνται, πρόσθεσε, πολιτικές που θα αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις σε βάρος των Ρομά, με έμφαση στην ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υγεία, την εργασία και τη στέγαση.

«Το “Ποράιμος” (Porajmos ή Pharrajimos, ο όρος που χρησιμοποιούν οι ίδιοι οι Ρομά για να περιγράψουν τη Γενοκτονία τους από το ναζιστικό καθεστώς) δεν ήταν μια τυχαία θηριωδία. Ήταν το δολοφονικό αποτέλεσμα του φασισμού, του θεσμικού ρατσισμού και των απάνθρωπων θεωριών περί “φυλετικής καθαρότητας”».

»Για όλους τους δημοκράτες πολίτες, η ιστορική μνήμη αποτελεί ζωντανό πυλώνα καθημερινού αγώνα. Σήμερα, που η ακροδεξιά σηκώνει ξανά κεφάλι στην Ευρώπη, οφείλουμε να υψώσουμε ένα τείχος απέναντι στον αντιτσιγγανισμό, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις. Παλεύουμε ανυποχώρητα για πραγματικά ίσα δικαιώματα, πλήρη κοινωνική ένταξη, αξιοπρεπή στέγαση και ισότιμη πρόσβαση στην παιδεία, την υγεία και την εργασία για όλους τους Ρομά συμπολίτες μας. Δεν θα αφήσουμε αυτή τη γενοκτονία και καμία γενοκτονία στο έρεβος της λήθης», αναφέρει στη δήλωσή της.

«Ποτέ ξανά ναζισμός, ποτέ ξανά φασισμός», καταλήγει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Διαβάστε επίσης:

Τη Λατινοπούλου την ενόχλησε η Μαύρη Ελένη του Νόλαν: «Κατάντια της πολιτιστικής κληρονομιάς μας»

Συνεχίζεται το… beef μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ: «Στηρίζεστε σε δανεικά και αγύριστα» λένε στην Αμαλίας, επίθεση και σε Διαμαντοπούλου

Μαρινάκης για τα οικονομικά της ΝΔ: Εξυπηρετούμε τα χρέη μας, δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ δάνειο επί Κυριάκου Μητσοτάκη











