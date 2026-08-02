search
ΚΥΡΙΑΚΗ 02.08.2026 19:46
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.08.2026 17:29

Το μήνυμα της Έλενας Ακρίτα για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ρομά

02.08.2026 17:29
AKRITA

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ρομά, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Έλενα Ακρίτα έστειλε μήνυμα κατά του φασισμού, του ρατσισμού και του αντιτσιγγανισμού, καλώντας να διατηρηθεί ζωντανή η ιστορική μνήμη.

Η κ. Ακρίτα αναφέρθηκε στη νύχτα της 2ας Αυγούστου 1944, όταν χιλιάδες Ρομά εξοντώθηκαν στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου, τονίζοντας ότι το Ποράιμος, η γενοκτονία των Ρομά από το ναζιστικό καθεστώς, αποτελεί μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Παράλληλα, επισήμανε την ιδιαίτερη σημασία της ιστορικής μνήμης στη σημερινή συγκυρία, κάνοντας λόγο για επανεμφάνιση ακροδεξιών και ρατσιστικών αντιλήψεων στην Ευρώπη. Απαιτούνται, πρόσθεσε, πολιτικές που θα αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις σε βάρος των Ρομά, με έμφαση στην ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υγεία, την εργασία και τη στέγαση.

«Το “Ποράιμος” (Porajmos ή Pharrajimos, ο όρος που χρησιμοποιούν οι ίδιοι οι Ρομά για να περιγράψουν τη Γενοκτονία τους από το ναζιστικό καθεστώς) δεν ήταν μια τυχαία θηριωδία. Ήταν το δολοφονικό αποτέλεσμα του φασισμού, του θεσμικού ρατσισμού και των απάνθρωπων θεωριών περί “φυλετικής καθαρότητας”». 

»Για όλους τους δημοκράτες πολίτες, η ιστορική μνήμη αποτελεί ζωντανό πυλώνα καθημερινού αγώνα. Σήμερα, που η ακροδεξιά σηκώνει ξανά κεφάλι στην Ευρώπη, οφείλουμε να υψώσουμε ένα τείχος απέναντι στον αντιτσιγγανισμό, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις. Παλεύουμε ανυποχώρητα για πραγματικά ίσα δικαιώματα, πλήρη κοινωνική ένταξη, αξιοπρεπή στέγαση και ισότιμη πρόσβαση στην παιδεία, την υγεία και την εργασία για όλους τους Ρομά συμπολίτες μας. Δεν θα αφήσουμε αυτή τη γενοκτονία και καμία γενοκτονία στο έρεβος της λήθης», αναφέρει στη δήλωσή της.

«Ποτέ ξανά ναζισμός, ποτέ ξανά φασισμός», καταλήγει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Διαβάστε επίσης:

Τη Λατινοπούλου την ενόχλησε η Μαύρη Ελένη του Νόλαν: «Κατάντια της πολιτιστικής κληρονομιάς μας»

Συνεχίζεται το… beef μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ: «Στηρίζεστε σε δανεικά και αγύριστα» λένε στην Αμαλίας, επίθεση και σε Διαμαντοπούλου

Μαρινάκης για τα οικονομικά της ΝΔ: Εξυπηρετούμε τα χρέη μας, δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ δάνειο επί Κυριάκου Μητσοτάκη





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pavlos_marinakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για απώλεια Γ. Βαρβιτσιώτη: «Από σήμερα, η ΝΔ, αλλά και η χώρα, είναι φτωχότερες»

nikos androulakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα συλλυπητήρια Ανδρουλάκη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών στο δυστύχημα με τα ελικόπτερα

fotia-elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Καίγονται σπίτια σε Κρύο Πηγάδι και Ζαχούλι Μεγάρων – Μαίνεται η φωτιά στα Μαυράτα Κεφαλονιάς

kideia_lenas_samara_kostis-chatzidakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: «Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν ένας από τους πυλώνες της παράταξής μας»

sigkrousi
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με νεκρούς έναν Δανό πιλότο και έναν Έλληνα – Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
pirosvestiki_2106_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέσπασμα από το Σωματείο Πυροσβεστών για την αναστολή αδειών: «Ο πυροσβέστης δεν είναι μηχανή, δεν είναι αναλώσιμος - Δεν θέλουμε να θρηνήσουμε άλλους συναδέλφους»

Porsche1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πόσες Porsche πουλήθηκαν στην Ελλάδα το πρώτο 6μηνο του 2026;

sigkrousi
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ψάθα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων - Δύο νεκροί και δύο τραυματίες

airbnb-3399753_1280
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «μοντέλο Airbnb» αλλάζει τον χάρτη του τουρισμού: Πώς η κόντρα με τα ξενοδοχεία «στραγγαλίζει» την τοπική αγορά

media-mouse-entos
MEDIA

Ζαλάδα με τα τηλεοπτικά «Στούντιο», η Σκορδά και η Δούκα, μια ανησυχία για καρέκλα εκπομπής και σχέδια για ραδιοφωνική έκδοση αθλητικής ιστοσελίδας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 02.08.2026 19:40
pavlos_marinakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για απώλεια Γ. Βαρβιτσιώτη: «Από σήμερα, η ΝΔ, αλλά και η χώρα, είναι φτωχότερες»

nikos androulakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα συλλυπητήρια Ανδρουλάκη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών στο δυστύχημα με τα ελικόπτερα

fotia-elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Καίγονται σπίτια σε Κρύο Πηγάδι και Ζαχούλι Μεγάρων – Μαίνεται η φωτιά στα Μαυράτα Κεφαλονιάς

1 / 3