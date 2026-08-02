Σοβαρή καταγγελία εμπειρογνώμονα: Τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν, τα συντόνιζε παρανόμως επίγειος επικεφαλής (video)

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Σε μία σοβαρότατη καταγγελία προχώρησε εμπειρογνώμονας για το τραγικό δυστύχημα με τα δύο ελικόπτερα στη Ψάθα.

Ο αντιστράτηγος ε.α. Ανδριανός Γκούμπαρσης, μιλώντας στο Mega κατήγγειλε πως πληροφορήθηκε ότι τα δύο ελικόπτερα τα συντόνιζε επίγειος επικεφαλής του συντονιστικού και όχι εναέριος όπως προβλέπεται βάσει πρωτοκόλλου.

«Οταν υπάρχουν εναέρια μέσα, υπάρχει συντονιστικό ελικόπτερο στο οποίο επιβαίνει ένας ειδικά εκπαιδευμένος συντονιστής. Απ ότι πληροφορήθηκα, συντόνιζε τα συγκεκριμένα ο επιγειος επικεφαλής του συντονιστικού σώματος παρανόμως» είπε χαρακτηριστικά.

« Κανονικά τα συντονίζει ο εναέριος. Ο εναέριος έχει εκπαιδευτεί, ειδικά αξιωματικός, που κάνει αυτή τη δουλειά, να συντονίζει τα εναέρια που κάνουν πυρόσβεση. Προβλέπεται από διαταγή του αρχηγείου πυροσβεστικού σώματος. Είναι ο κώδικας διαχείρισης εναερίων μέσων» πρόσθεσε σε μια καταγγελία που μένει να φανεί αν θα επαληθευτεί τι θα ακολουθήσει.

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