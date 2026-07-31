Ζαλάδα με τα τηλεοπτικά «Στούντιο», η Σκορδά και η Δούκα, μια ανησυχία για καρέκλα εκπομπής και σχέδια για ραδιοφωνική έκδοση αθλητικής ιστοσελίδας

Takeaways by to pontiki AI Η εκπομπή των Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλου στον ΣΚΑΪ θα τιτλοφορείται «Στούντιο στις 3», ενώ το «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 θα συνεχίσει με παρουσιαστές τους Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστο Φερεντίνο.

Παράλληλα, το Action 24 ενισχύει το πρόγραμμά του με την ενημερωτική εκπομπή «Επόμενη Κίνηση» και την αθλητική εκπομπή «Εκτός γηπέδου».

Η Μίνα Καραμήτρου αποχωρεί από το Open, ενώ ο Βασίλης Χιώτης αναλαμβάνει την παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1.

Τέλος, η Φαίη Σκορδά ανανέωσε το συμβόλαιό της με τον σταθμό της για τα επόμενα δύο χρόνια, με το ακριβές περιεχόμενο της συνεργασίας να παραμένει υπό διαμόρφωση.

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Έγιναν τα… βαφτίσια στην εκπομπή Ζαμπέτογλου- Αναγνωστόπουλου του ΣΚΑΪ, όμως…

Και το όνομα αυτού «Στούντιο στις 3». Έτσι θα λέγεται το καθημερινό απογευματινό ψυχαγωγικό μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ με Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο. Ο τίτλος είναι σε σύμβαση με την ώρα έναρξης του προγράμματος.

… παραμένει το «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ1

Εξήγηση απλή. Ο τίτλος «Στούντιο 4», αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΕΡΤ και «αντλήθηκε» από το συγκεκριμένο στούντιο της κρατικής τηλεόρασης από το οποίο «έβγαινε» και θα μεταδίδεται, ζωντανά η εκπομπή από το Σεπτέμβριο αλλά πλέον με παρουσιαστές τους Κατερίνα Καραβάτου- Χρήστο Φερεντίνο. Η ώρα έναρξης του προγράμματος όπως και πέρσι προσδιορίστηκε στις 15.00. Ίδια ώρα έναρξης δηλαδή με το «Στούντιο στις 3» του ΣΚΑΪ. Οι τηλεθεατές θα πρέπει να κάνουν τα κουμάντα τους όταν κάνουν ζάπινγκ από ΕΡΤ1 σε ΣΚΑΪ διότι δεν προβλέπεται δυνατότητα χορήγησης αγωγής για την αντιμετώπιση τυχόν ζαλάδας από… «Στούντιο» σε «Στούντιο».

Στο Action 24 και πάλι, έπειτα από πέντε και κάτι χρόνια…

Από την Δευτέρα 31 Αυγούστου η Κατερίνα Δούκα παρέα με Νίκο Ελευθερόγλου και Φώφη Γιωτάκη θα παρουσιάζουν την ενημερωτική εκπομπή «Επόμενη Κίνηση» από τις 20:00 έως τις 22:00, Δευτέρα με Παρασκευή.

Οι τρείς του θα αναλύουν τα γεγονότα της ημέρας, θα φιλοξενούν τους πρωταγωνιστές της επικαιρότητας, καταγράφοντας αντιδράσεις και δίνοντας την προοπτική των εξελίξεων.

Η «Επόμενη κίνηση» θα… κουμπώσει στη «ζώνη» που μεταδιδόταν έως πρόσφατα η «Επόμενη μέρα» με τον Σεραφείμ Κοτρώτσο και μετά την αποχώρηση του, αρχές Ιουλίου, τον διαδέχθηκαν στην παρουσίαση οι Νίκος Ελευθερόγλου- Αμαλία Κάτζου.

… που θα διαθέτει και αθλητικό life style περιεχόμενο

Την ίδια ημέρα, δηλαδή τη Δευτέρα 31/8, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα η καθημερινή (Δευτέρα- Παρασκευή) εκπομπή «Εκτός γηπέδου»( 18.30) με παρουσιάστρια τη Βιργινία Δικαιούλια. Η εκπομπή θα καταγράφει και παρουσιάζει την εξωγηπεδική δραστηριότητα των αθλητών. Το lifestyle που έχουν επιλέξει , τις προκλήσεις και τα στοιχήματα που έχουν βάλει…

Σχεδιάζεται κίνηση στα FM με Athletico

Το Athletico.gr «πάει σφαίρα»- #36 σε επισκεψιμότητα, με στοιχεία Ιουνίου, σημειώνοντας άνοδο 21 θέσεων στη σχετική λίστα της Similarweb- και η Wide Media Group εξετάζει με προσοχή το ενδεχόμενο το αθλητικό σάιτ να αποκτήσει ραδιοφωνικό αδελφάκι.

Προς ολοκλήρωση «κύκλου» εξέχοντος στελέχους ραδιοτηλεοπτικού ομίλου

«Η επιτυχία συνήθως βρίσκει αυτούς που είναι πολύ απασχολημένοι για να βρουν χρόνο να την αναζητήσουν», έχει πει ο συγγραφέας και νατουραλιστής φιλόσοφος Χένρι Ντέιβιντ Θόρω. Δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να γνωρίζει στέλεχος Ομίλου το απόφθεγμα του Θόρω. Για πολλούς και διάφορους λόγους το «ραντεβού» φαίνεται δεν έγινε. Ίσως διότι και η επιτυχία ήταν πολύ απασχολημένη επίσης. Εκείνο στο μεταξύ που ψιθυρίζεται είναι πως χρονικά βρίσκεται στον επίλογο της σύμβασης του. Άνευ προοπτικής ανανέωσης, μεταδίδουν γνώστες παρα θιν΄ αλός συσχετισμών στον Όμιλο.

Καλές οι μουσικές καρέκλες αλλά σαν τις τηλεοπτικές δεν έχει…

Παραδοσιακά μόλις τελειώσει η σεζόν στα κανάλια η ενημέρωση συνεχίζεται με αντικαταστάσεις. Λογικό. Οι δημοσιογράφοι που πάνε να ενημερώσουν αναπληρώνοντας πηγαίνουν στις θέσεις των βασικών παρουσιαστών. Λογικό; Όχι ακριβώς. Πιθανόν να υπάρχει καθεστώς αποκλειστικότητας ή χρησικτησίας σε καρέκλα εκπομπής. Παρουσιάστρια που διακοπάζει είδε λέει συνάδελφό της να κάνει χρήση της καρέκλας, που στην κανονική σεζόν κάθεται εκείνη και τηλεφώνησε για να κάνει παρατήρηση. «Τι θέλει και κάθεται στην θέση μου» φέρεται να παρατήρησε με ύφος, για τη δημοσιογράφο που έκανε αναπλήρωση.

Ανοιχτός ορίζοντας με θέα θάλασσα;

Η Κυριακή, 2 Αυγούστου, είναι η τελευταία ημέρα για την Μίνα Καραμήτρου στο Open. Η δημοσιογράφος ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στο Open, μεταξύ των οποίων ήταν και η παρουσίαση δελτίων και αναχωρεί. Πολλές είναι οι εκδοχές για το επόμενο επαγγελματικό βήμα της Κυρίας του αστυνομικού ρεπορτάζ. Ψιθυρίζεται πιο έντονα η πιθανότητα να ενταχθεί σε τηλεοπτικό οργανισμό των νοτίων περιοχών της Αττικής.

Η ΕΡΤ3 κάνει focus στη Μύκονο

Τη συναρπαστική ιστορία της Μυκόνου και τις ριζικές μεταλλάξεις που γνώρισε το νησί τα τελευταία εβδομήντα χρόνια, καταγράφει το ντοκιμαντέρ «Super Paradise: The Story of Mykonos» του Στηβ Κρικρή το οποίο θα μεταδόσει η ΕΡΤ3 στις 22.30 της Κυριακής (2/8).

Κυριολεξία ή λοξή ματιά, το μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ περιγράφει τη μετατροπή ενός άγονου φτωχού κυκλαδίτικου νησιού, σε έναν προορισμό ηδονιστικής διασκέδασης, αλλά και πώς από τους πιο αναγνωρίσιμους προορισμούς στον κόσμο, σύμβολο ελευθερίας και ανεμελιάς, μετατράπηκε σε έναν τόπο που σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας.

Το «Super Paradise» διασχίζει τον χρόνο και ταξιδεύει από τη μεταπολεμική Μύκονο στην αντισυμβατική δεκαετία του ’70 και καταλήγει στη σημερινή εποχή της υπερανάπτυξης και του υπερτουρισμού.

«Σιγάν ή κρείττονα σιγής λέγειν»

Στις 30 Ιουνίου, αφού έγινε ό,τι έγινε στον ΣΚΑΪ, για «αυστηρά προσωπικούς λόγους» ο Βασίλης Χιώτης παραιτήθηκε από διευθυντής του ΣΚΑΪ 100.3 και τον Όμιλο γενικώς. Τότε μάλιστα είχε αποσαφηνίσει ότι οι λόγοι δεν είναι επαγγελματικοί αλλά «καθαρά προσωπικοί» και μάλιστα ότι θα παραμείνει εκτός δουλειάς και δημοσιογραφίας μας για ένα διάστημα και θα επανέλθει αργότερα. Στο μήνα πάνω από την παραίτηση, ο ΑΝΤ1 ενημέρωσε ότι ο Χιώτης αναλαμβάνει με τον Άκη Παυλόπουλο το νέο «Καλημέρα Ελλάδα». Τα 2.592.000 δευτερόλεπτα δεν είναι παίξε-γέλασε.

Εντάξει με τη Σκορδά

Υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα δύο χρόνια η Φαίη Σκορδα και λέγεται ότι δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα το ακριβές πλαίσιο συνεργασίας- το job description στα ελληνικά- το οποίο θα προκύψει- λέει- από έρευνα και κοινή αποδοχή-η διαδικασία αυτή επιδέχεται ερμηνείας. Από το «κάδρο» πάντως δεν έχει βγει το σχέδιο για τη μεσημεριανή εκπομπή του γουίκεντ. Επίσης, καταγραφείς κινήσεων τηλεαστέρων, με σχολαστικότητα μυρμηγκιού, αναφέρουν ότι η Σκορδά είναι μεν στα πλάνα για το «Dancing with the stars» αλλά, προς το παρόν, όχι για παρουσιάστρια… Τι αγωνία κι ετούτη…

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