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07.07.2026 12:58

Και επίσημα στον ΣΚΑΪ Ζαμπέτογλου και Αναγνωστόπουλος

07.07.2026 12:58
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Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο εκδόθηκε. Οι δύο παρουσιαστές επιστρέφουν ξανά στο Φάληρο μετά από πέντε χρόνια στην ΕΡΤ.

Μια ένθερμη ανακοίνωση για σύσσωμη την ομάδα τους.

Αφού όπως έχει γίνει γνωστό το Στούντιο 4 «στήνεται» από την αρχή στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και θα συνεχίσει την παρουσία του σε ένα από τα 4 κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης με παρουσιαστές κατά πάσα πιθανότητα τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Ο ΣΚΑΪ με μεγάλη χαρά ανακοινώνει τη νέα συνεργασία του με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Δυναμικοί και αυθεντικοί, άμεσοι και οικείοι, οι δύο δημοσιογράφοι έχουν χτίσει μια στενή σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό.

Μια σχέση που βασίζεται στη δύναμη της ουσιαστικής συζήτησης και στην θεματολογία που αφορά όλους.

Η Νάνσυ και ο Θανάσης έρχονται στον ΣΚΑΪ με τους αγαπημένους συνεργάτες τους. Τους ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες και που, με τη γνώση, το ταλέντο, τη δημιουργικότητα και την αυθεντικότητά τους, έχουν αποκτήσει τη δική τους ξεχωριστή σχέση με τους τηλεθεατές. Όλοι μαζί θα ενισχύσουν το νέο πρόγραμμα του σταθμού με ένα ξεχωριστό, ποιοτικό μαγκαζίνο.

Μια εκπομπή με ενδιαφέροντα θέματα, ανθρώπους που έχουν πολλά να πουν, χρήσιμες προτάσεις, θετική ενέργεια και χαμόγελο. Ο ΣΚΑΪ τους καλωσορίζει και τους εύχεται κάθε επιτυχία στο καινούργιο τους studio».

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ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 13:58
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