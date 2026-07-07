Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Δεν ταιριάξαμε με την Ιωάννα Μαλέσκου – Σε πρόσωπα για την εκπομπή έπεσα έξω» (Video)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, τη συνεργασία του με την Ιωάννα Μαλέσκου αλλά και για τα μελλοντικά τηλεοπτικά του σχέδια μίλησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, επισημαίνοντας ότι αν και η χρονιά είχε αρκετές δύσκολες καταστάσεις, ο ίδιος επιλέγει να κρατά τα καλά.

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς», ο παρουσιαστής δήλωσε ικανοποιημένος για το γεγονός ότι είχε την ευθύνη και την επιμέλεια μιας εκπομπής, παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι έκανε λάθος επιλογές αναφορικά με κάποια πρόσωπα.

«Δεν ταιριάξαμε, αλλά δεν μετανιώνω γι’ αυτή την επιλογή που έκανα» είπε για τη συνεργασία του με την Ιωάννα Μαλέσκου και πρόσθεσε:

«Εγώ, στο τέλος που την αγκάλιασα, το ένιωθα και εύχομαι πραγματικά ό,τι κάνει από εδώ και πέρα να είναι καλό και επιτυχημένο».

«Αυτές τις μέρες θα μάθουμε για την επόμενη σεζόν. Εγώ έχω μια συμφωνία με το κανάλι και έχουμε πει να κάνουμε αρκετά πράγματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, περιμένω πού θα κάτσει η μπίλια. Έκανα το ταμείο της σεζόν και είναι θετικό. Για μένα ήταν η πρώτη χρονιά που μια ολόκληρη σεζόν έκανα μια εκπομπή όπως την ήθελα, σχεδόν, όπως ήταν ήθελα όμως. Δηλαδή, είχα τον πρώτο λόγο… Ήταν σημαντικό, πολύ διδακτικό, πολλά μαθήματα. Είναι αλλιώς να είσαι σε μια παρέα και αλλιώς να έχεις την ευθύνη και την επιμέλεια. Πολλά δεν θα τα έκανα ξανά έτσι, οπότε ήταν και μια εμπειρία για το τι να αποφύγω, σε πρακτικό επίπεδο. Τα καλύτερα μαθήματα τα παίρνεις από τα λάθη που κάνεις. Έκανα λάθη, σε πρόσωπα έπεσα έξω και σε προσδοκίες από άλλα πρόσωπα έπεσα έξω. Αλλά επειδή θέλω να κρατάω τα καλά, είμαι χαρούμενος. Κανείς δεν ξέρει τι θα κάνουμε του χρόνου, είναι ρευστά τα πράγματα» τόνισε.

«Οι περισσότερες φορές που δεν πέρασα καλά ήταν φέτος! Φέτος, επειδή είχα και την ευθύνη, είχα και τα πιο πολλά πράγματα που θα διέγραφα. Όχι ότι δεν πέρασα καλά. Πέρασα πολύ ωραία και είμαι ευγνώμων, απλά αν έπρεπε να βγάλω μερικά κουτάκια, φέτος ήταν τα πιο πολλά. Δεν ταιριάξαμε! Προφανώς και συμβαίνουν αυτά και θα ξανασυμβούν. Εγώ, όμως, δεν μετανιώνω γι’ αυτή την επιλογή που έκανα. Το σκέφτηκα, το συμφωνήσαμε, έγινε… Όλα καλά, προχωράμε! Όλα καλά! Πόσες φορές συμβαίνει να κάνεις μια συνεργασία που δεν θα σου βγει; Εγώ, στο τέλος που την αγκάλιασα, το ένιωθα και εύχομαι πραγματικά ό,τι κάνει από εδώ και πέρα να είναι καλό και επιτυχημένο… Πάμε παρακάτω!» είπε, τέλος.

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