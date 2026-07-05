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05.07.2026 14:24

Μαλέσκου και Κωνσταντάρας κλείνουν το «Ραντεβού το ΣΚ» για καλοκαίρι – Οι αγκαλιές και συγκίνηση (Video)

05.07.2026 14:24
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Το πρωινό δίδυμο του OPEN ολοκλήρωσε μια γεμάτη και έντονη τηλεοπτική σεζόν, επιλέγοντας να κλείσει αυτόν τον κύκλο με τον πιο γλυκό τρόπο.

Με μια ζεστή αγκαλιά και λόγια γεμάτα συγκίνηση, η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αποχαιρέτησαν το τηλεοπτικό κοινό, ρίχνοντας οριστικά αυλαία στην εκπομπή τους Ραντεβού το ΣΚ.

«Μία πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων, όχι μόνο αριθμητικά αλλά και ποιοτικά, ήταν εδώ με την καλύτερη διάθεσή τους για να δουλεύουν μπροστά και πίσω από τις κάμερες», ειπε η Ιωάννα Μαλέσκου…«Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στο κανάλι μας, που μας πίστεψε, που μας εμπιστεύτηκε, που μας έδωσε απόλυτη στήριξη καθ’ όλη της διάρκεια αυτής της δύσκολης -για όλες τις εκπομπές- τηλεοπτικής σεζόν και μπορούμε και λέμε αυτή τη στιγμή “καλό καλοκαίρι” και “αντίο” για ό,τι άλλο, για όπου κι αν μας βγάλει η διαδρομή».

Η παρουσιάστρια εξέφρασε την βαθιά της ευγνωμοσύνη προς τους συνεργάτες της, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, αλλά και προς τον σταθμό που πίστεψε και στήριξε την προσπάθειά τους σε μια απαιτητική χρονιά.

Από την πλευρά του, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ευχαρίστησε με τη σειρά του όλη την ομάδα, δίνοντας τις πιο θερμές ευχές του για ένα όμορφο καλοκαίρι γεμάτο υγεία. «Καλό καλοκαίρι και εις άλλα με υγεία».

Με ένα τρυφερό φιλί και την υπόσχεση πως οι δρόμοι τους θα ξανασυναντηθούν, οι δύο παρουσιαστές έβαλαν πλώρη για νέα, ξεχωριστά επαγγελματικά μονοπάτια, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις.

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