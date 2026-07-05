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05.07.2026 11:47

«17 χρόνια, ακόμη να συνέλθει»: Η φαρμακερή απάντηση Σαμαρά στη Ντόρα Μπακογιάννη, μέσω TikTok

05.07.2026 11:47
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Μέσω βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς στις πρόσφατες δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη.

Στο βίντεο καταγράφεται μια σύντομη στιχομυθία με τον επικεφαλής της ενημέρωσής του, τον δημοσιογράφο Νίκο Τσούτσια, με τον τελευταίο να ενημερώνει τον πρώην πρωθυπουργό ενημερώνει για την τοποθέτηση της κ. Μπακογιάννη και να τον ρωτά αν θα πρέπει να εκδοθεί ανακοίνωση.

«Τι είπε πάλι;», είναι η πρώτη ερώτηση του Αντώνη Σαμαρά.

«Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα; 17, ακόμη να συνέλθει;», συνεχίζει και προσθέτει σκωπτικά: «Τι ανακοίνωση να βγάλεις; Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της».

@realantonissamaras Ντόρα σύνελθε… #AntonisSamaras #Ντορα #νεαδημοκρατια #μητσοτακης #fyp #fypgreece #tiktokgreece ♬ original sound – Antonis Samaras

«Η αυτοδυναμία θέλει 37%»

Σε ό,τι αφορά στις δημοσκοπήσεις και όσα του καταλογίζει το Μαξίμου, αναφέρει πως «η αυτοδυναμία θέλει 37%» και κάνει λόγο για «επιχειρήματα προέδρου Εδεσσαϊκού».

@realantonissamaras Αυτοδύναμη ΝΔ… #AntonisSamaras #εκλογες #προεδροςεδεσσαικου #εγωπουκολλάω #γαμοςομοφυλων #ακριβεια #fyp #fypgreece #tiktokgreece ♬ original sound – Antonis Samaras

«Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί έκαναν τα αντίθετα και γι’ αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40% έφτασε στο 20%» σχολίασε μεταξύ άλλων.

«Ξαφνικά εγώ είμαι αυτός που φταίω» ανέφερε.

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