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05.07.2026 13:08

Καρυστιανού: «Να απαντήσει η κυβέρνηση αν υπήρχαν αιτήσεις για ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο»

05.07.2026 13:08
maria-karystianou

Απαντήσεις από την κυβέρνηση για το εάν υπήρχαν αιτήσεις για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Ωραιόκαστρο ζήτησε η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, σχολιάζοντας την πυρκαγιά.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

«Το Ωραιόκαστρο μας στη Θεσσαλονίκη κατακάηκε

Τοπίο ολικής καταστροφής.

Ο Κρατικός Μηχανισμός ανεπαρκής να διασώσει τον φυσικό πλούτο και τις περιουσίες κατοίκων και επιχειρήσεων.
Το κίνημα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ καλεί την Κυβέρνηση να γνωστοποιήσει εγγράφως: (α) αν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες και όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και (β) αν υπάρχουν αιτήσεις για ανεμογεννήτριες στην περιοχή και να απέχει από οποιαδήποτε έκδοση αδειών που θα εδραιώσει την σκέψη ότι οι φωτιές εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος της χώρας και των Ελλήνων.

Έτσι όπως ακριβώς έγινε με την ανατίναξη του εξοπλισμού παραγωγής λιγνίτη, ώστε η κυβέρνηση να μας εγκλωβίσει στην τροφοδότηση με την πιο ακριβή πηγή ενέργειας.»

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