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05.07.2026 14:18

Γαλλία: Στο «φούρνο» ξανά η χώρα – «Πορτοκαλί» συναγερμός για νέο κύμα καύσωνα σε 7 περιοχές

05.07.2026 14:18
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Ένα νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών αναμένεται να πλήξει τη Γαλλία με επτά νομούς σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα σήμερα στο νότιο τμήμα και θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να ανέλθουν στους 40 βαθμούς Κελσίου, λίγες ημέρες έπειτα από έναν ιστορικό καύσωνα.

Από το μεσημέρι τοπική ώρα, το Αρντές, το Οντ, το Ντρομ, το Γκαρ και Βοκλίζ τίθενται σε πορτοκαλί συναγερμό, αναφέρει η Météo-France, μαζί με το Ερό και τα Ανατολικά Πυρηναία.

Μεταξύ 35 και 37 βαθμών Κελσίου ο υδράργυρος

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει πως θα σημειωθούν «υψηλές θερμοκρασίες στο νοτιοδυτικό τμήμα» της χώρας μετά το απόγευμα, «με άνοδο στις μέγιστες θερμοκρασίες, μεταξύ 35-37 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα μπορούσαν φθάσουν ακόμη και τους 38 έως 40 βαθμούς Κελσίου» κατά τόπους.

Αύριο Δευτέρα, η έντονη ζέστη αναμένεται να επεκταθεί προς τον βορρά, προβλέπει η Météo-France, κάνοντας λόγο για πιθανή διεύρυνση του πορτοκαλί συναγερμού για καύσωνα και σε άλλους νομούς.

«Οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλότερες από αυτές που βιώσαμε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου καύσωνα», δήλωσε σήμερα στο τηλεοπτικό δίκτυο RMC ο Ζιλ Ματρικόν, μετεωρολόγος στο La Chaîne Météo, προσθέτοντας ότι το κύμα θα μπορούσε να διαρκέσει μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Πρόκειται για το τρίτο επεισόδιο έντονης ζέστης μέσα στο 2026 στη Γαλλία, έπειτα από εκείνο του Μαΐου, που ήταν σπάνιο λόγω της πρωιμότητάς του και έναν ιστορικό καύσωνα που διήρκησε περίπου 2 εβδομάδες το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, κατά τη διάρκεια του οποίου οι ελάχιστες θερμοκρασίες κατέρριψαν ρεκόρ, με τις θερμότερες νύχτες που έχουν ποτέ καταγραφεί στη χώρα.

Ο καύσωνας του Ιουνίου προκάλεσε χιλιάδες επιπλέον θανάτους στην Ευρώπη, σύμφωνα με εκτιμήσεις στη Γαλλία, την Ισπανία και το Βέλγιο. Θα ήταν σχεδόν αδύνατο να συμβεί αυτό τον Ιούνιο χωρίς την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τους κλιματολόγους του World Weather Attribution.

Υψηλός και ο κίνδυνος δασικών πυρκαγιών

Η Météo-France προειδοποιεί, ιδίως τις περιοχές της Μεσογείου, για «ανέμους σε ορισμένες περιπτώσεις ισχυρούς» που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «υψηλό έως πολύ υψηλό κίνδυνο δασικών πυρκαγιών».

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας έθεσε σήμερα επτά νομούς στο νότιο τμήμα της χώρας σε «πολύ υψηλό κίνδυνο» πυρκαγιών.

Μια φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στα Ανατολικά Πυρηναία έκαψε σχεδόν 10.000 στρέμματα, όμως βρίσκεται υπό έλεγχο, σύμφωνα με τις Αρχές.

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