Πέθανε ο Παλαιστίνιος αντιστασιακός που πέρασε 40 χρόνια σε ισραηλινή φυλακή – Η σύλληψη του το 1983 και τα βασανιστήρια

Πέθανε σε ηλικία 68 ετών ο Παλαιστίνιος μαχητής Μαχέρ Αμπντούλ Λατίφ Γιούνις, ο οποίος είχε περάσει τέσσερις δεκαετίες σε ισραηλινή φυλακή, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Ο Γιούνις είχε συλληφθεί από τις ισραηλινές αρχές το 1983, λόγω της εμπλοκής του στην ένοπλη αντίσταση κατά της ισραηλινής κατοχής και της σύνδεσής του με το κίνημα της Φατάχ.

Αρχικά είχε καταδικαστεί σε θάνατο, ωστόσο η ποινή του μετατράπηκε στη συνέχεια σε ισόβια κάθειρξη και αργότερα καθορίστηκε στα 40 χρόνια φυλάκισης. Υπέστη βασανιστήρια και σκληρή μεταχείριση κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας κράτησής του. Κατά τη σύλληψή του τον Ιανουάριο του 1983, οι δυνάμεις ασφαλείας του πέρασαν χειροπέδες, του κάλυψαν το κεφάλι με σακούλα και τον ξυλοκόπησαν άγρια. Υποβλήθηκε σε εξαντλητικές και σκληρές ανακρίσεις που διήρκεσαν περισσότερους από έξι μήνες, σε πλήρη απομόνωση από την οικογένειά του.

Αποφυλακίστηκε το 2023 έπειτα από τέσσερις δεκαετίες

Μετά την ολοκλήρωση της ποινής του, ο Γιούνις αποφυλακίστηκε το 2023, έπειτα από 40 χρόνια κράτησης. Η υπόθεσή του είχε γίνει γνωστή στα παλαιστινιακά εδάφη, καθώς ανήκε στους κρατούμενους που είχαν παραμείνει για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στις ισραηλινές φυλακές. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του.

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