Μουντιάλ 2026- Metron Analyssis: Ποιες ομάδες και ποιους παίκτες προτιμούν οι Έλληνες φίλαθλοι – Ανά οπαδική κατανομή και… πολιτική ιδεολογία

Μία εξόχως ενδιαφέρουσα έρευνα, την πιο κατάλληλη στιγμή λόγω μουντιάλ, διενήργησε η Metron Analysis και δημοσιεύεται σήμερα στο ΒΗΜΑ. Καταγράφει και αποκαλύπτει βέβαια, ποιους παίκτες και ποιες ομάδες προτιμούν οι Έλληνες, με τον Λιονέλ Μέσι και την Αργεντινή να κερδίζουν τις καρδιές του κοινού.

Το επιπλέον ενδιαφέρον είναι ότι οι προτιμήσεις κατατάσσονται τρόπον τινά και με βάση τις… πολιτικές πεποιθήσεις. Οι αριστεροί για παράδειγμα προτιμούν στη Βραζιλία και οι δεξιοί την Αργεντινή. Οι Παναθηναϊκοί προτιμούν την Αργεντινή και οι Ολυμπιακοί τη Βραζιλία.

Πάντως μουντιάλ παρακολουθεί μόλις το 32% «πολύ» και «αρκετά», ίσως και λόγω της διαφοράς ώρας, αφού πολλοί αγώνες γίνονται τη νύχτα.

Κορυφαίοι ποδοσφαιριστές (έως 3 επιλογές)

Λιονέλ Μέσι: 68%

Κριστιάνο Ρονάλντο: 37%

Ντιέγκο Μαραντόνα: 30%

Πελέ: 25%

Ζινεντίν Ζιντάν: 13%

Κιλιάν Εμπαπέ: 13%

Γιόχαν Κρόιφ: 11%

Ροναλντίνιο: 4%

Ντέιβιντ Μπέκαμ: 4%

Λαμίν Γιαμάλ: 3%

Χάρι Κέιν: 2%

Έρλινγκ Χάαλαντ: 2%

Πάολο Μαλντίνι: 2%

Άλλος: 15%

Εθνική ομάδα που υποστηρίζουν παραδοσιακά (εκτός Ελλάδας)

Αργεντινή: 20%

Βραζιλία: 16%

Γαλλία: 10%

Ισπανία: 9%

Ιταλία: 8%

Αγγλία: 6%

Γερμανία: 4%

Πορτογαλία: 4%

Ολλανδία: 2%

Ποια ομάδα υποστηρίζουν οι φίλαθλοι των ελληνικών συλλόγων

(ενδεικτικά)

Αργεντινή

Σύνολο: 20%

Ολυμπιακός: 16%

Παναθηναϊκός: 22%

ΑΕΚ: 26%

ΠΑΟΚ: 17%

Βραζιλία

Σύνολο: 16%

Ολυμπιακός: 22%

Παναθηναϊκός: 18%

ΑΕΚ: 10%

ΠΑΟΚ: 13%

Ανά πολιτική αυτοτοποθέτηση

Για παράδειγμα:

Αργεντινή

Αριστεροί: 13%

Κεντροαριστεροί: 17%

Κεντρώοι: 26%

Κεντροδεξιοί: 19%

Δεξιοί: 22%

Βραζιλία

Αριστεροί: 18%

Κεντροαριστεροί: 15%

Κεντρώοι: 19%

Κεντροδεξιοί: 18%

Δεξιοί: 12%

Κορυφαίοι ποδοσφαιριστές ανά ελληνική ομάδα

Λιονέλ Μέσι

Σύνολο: 68%

Ολυμπιακός: 69%

Παναθηναϊκός: 68%

ΑΕΚ: 73%

ΠΑΟΚ: 74%

Κριστιάνο Ρονάλντο

Σύνολο: 37%

Ολυμπιακός: 43%

Παναθηναϊκός: 30%

ΑΕΚ: 45%

ΠΑΟΚ: 40%

Όταν δεν παίζει η ομάδα τους, τι υποστηρίζουν;

Το αουτσάιντερ: 46%

Τίποτα από τα δύο: 33%

Το φαβορί: 18%

ΔΑ: 3%

Παρακολούθηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Πολύ: 11%

Αρκετά: 21%

Λίγο: 28%

Καθόλου: 40%

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Η μεγαλύτερη δύναμη της Αργεντινής γίνεται ξανά, η εξάρτηση της ομάδας από τον… Μέσι!