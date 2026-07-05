Μουντιάλ 2026- Metron Analyssis: Ποιες ομάδες και ποιους παίκτες προτιμούν οι Έλληνες φίλαθλοι – Ανά οπαδική κατανομή και… πολιτική ιδεολογία

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Μία εξόχως ενδιαφέρουσα έρευνα, την πιο κατάλληλη στιγμή λόγω μουντιάλ, διενήργησε η Metron Analysis και δημοσιεύεται σήμερα στο ΒΗΜΑ. Καταγράφει και αποκαλύπτει βέβαια, ποιους παίκτες και ποιες ομάδες προτιμούν οι Έλληνες, με τον Λιονέλ Μέσι και την Αργεντινή να κερδίζουν τις καρδιές του κοινού.
Το επιπλέον ενδιαφέρον είναι ότι οι προτιμήσεις κατατάσσονται τρόπον τινά και με βάση τις… πολιτικές πεποιθήσεις. Οι αριστεροί για παράδειγμα προτιμούν στη Βραζιλία και οι δεξιοί την Αργεντινή. Οι Παναθηναϊκοί προτιμούν την Αργεντινή και οι Ολυμπιακοί τη Βραζιλία.
Πάντως μουντιάλ παρακολουθεί μόλις το 32% «πολύ» και «αρκετά», ίσως και λόγω της διαφοράς ώρας, αφού πολλοί αγώνες γίνονται τη νύχτα.
Κορυφαίοι ποδοσφαιριστές (έως 3 επιλογές)
Εθνική ομάδα που υποστηρίζουν παραδοσιακά (εκτός Ελλάδας)
Ποια ομάδα υποστηρίζουν οι φίλαθλοι των ελληνικών συλλόγων
(ενδεικτικά)
Αργεντινή
Βραζιλία
Ανά πολιτική αυτοτοποθέτηση
Για παράδειγμα:
Αργεντινή
Βραζιλία
Κορυφαίοι ποδοσφαιριστές ανά ελληνική ομάδα
Λιονέλ Μέσι
Κριστιάνο Ρονάλντο
Όταν δεν παίζει η ομάδα τους, τι υποστηρίζουν;
Παρακολούθηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου
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