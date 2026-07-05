Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

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1η αγωνιστική
Μεξικό – Νότια Αφρική 2-0
Νότια Κορέα – Τσεχία 2-1
2η αγωνιστική
Τσεχία – Νότια Αφρική 1-1
Μεξικό – Νότια Κορέα 1-0
3η αγωνιστική
Τσεχία – Μεξικό 0-3
Νότια Αφρική – Νότια Κορέα 1-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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1η αγωνιστική
Καναδάς – Βοσνία 1-1
Κατάρ – Ελβετία 1-1
2η αγωνιστική
Ελβετία – Βοσνία 4-1
Καναδάς – Κατάρ 6-0
3η αγωνιστική
Ελβετία – Καναδάς 2-1
Βοσνία – Κατάρ 3-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1η αγωνιστική
Βραζιλία – Μαρόκο 1-1
Αϊτή – Σκωτία 0-1
2η αγωνιστική
Σκωτία – Μαρόκο 0-1
Βραζιλία – Αϊτή 3-0
3η αγωνιστική
Σκωτία – Βραζιλία 0-3
Μαρόκο – Αϊτή 4-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1η αγωνιστική
ΗΠΑ – Παραγουάη 4-1
Αυστραλία – Τουρκία 2-0
2η αγωνιστική
ΗΠΑ – Αυστραλία 2-0
Τουρκία – Παραγουάη 0-1
3η αγωνιστική
Τουρκία – ΗΠΑ 3-2
Παραγουάη – Αυστραλία 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1η αγωνιστική
Γερμανία- Κουρασάο 7-1
Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ 1-0
2η αγωνιστική
Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού 2-1
Εκουαδόρ -Κουρασάο 0-0
3η αγωνιστική
Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού 0-2
Εκουαδόρ – Γερμανία 2-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1η αγωνιστική
Ολλανδία – Ιαπωνία 2-2
Σουηδία -Τυνησία 5-1
2η αγωνιστική
Ολλανδία -Σουηδία 5-1
Τυνησία – Ιαπωνία 0-4
3η αγωνιστική
Ολλανδία – Τυνησία 3-1
Ιαπωνία – Σουηδία 1-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1η αγωνιστική
Βέλγιο -Αίγυπτος 1-1
Ιράν – Νέα Ζηλανδία 2-2
2η αγωνιστική
Βέλγιο – Ιράν 0-0
Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος 1-3
3η αγωνιστική
Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο (1-5)
Αίγυπτος – Ιράν 1-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1η αγωνιστική
Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι 0-0
Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη 1-1
2η αγωνιστική
Ισπανία – Σαουδική Αραβία 4-0
Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι 2-2
3η αγωνιστική
Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία 0-0
Ουρουγουάη – Ισπανία 0-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1η αγωνιστική
Γαλλία – Σενεγάλη 3-1
Ιράκ – Νορβηγία 1-4
2η αγωνιστική
Γαλλία – Ιράκ 3-0
Νορβηγία – Σενεγάλη 3-2
3η αγωνιστική
Νορβηγία – Γαλλία 1-4
Σενεγάλη – Ιράκ 5-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1η αγωνιστική
Αργεντινή – Αλγερία 3-0
Αυστρία – Ιορδανία 3-1
2η αγωνιστική
Αργεντινή – Αυστρία 2-0
Ιορδανία – Αλγερία 1-2
3η αγωνιστική
Αλγερία – Αυστρία 3-3
Ιορδανία – Αργεντινή 1-3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1η αγωνιστική
Πορτογαλία – Κονγκό 1-1
Ουζμπεκιστάν – Κολομβία 1-3
2η αγωνιστική
Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν 5-0
Κολομβία – Κονγκό 1-0
3η αγωνιστική
Κολομβία – Πορτογαλία 0-0
Κονγκό – Ουζμπεκιστάν 3-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1η αγωνιστική
Αγγλία – Κροατία 4-2
Γκάνα – Παναμάς 1-0
2η αγωνιστική
Αγγλία – Γκάνα 0-0
Παναμάς – Κροατία 0-1
3η αγωνιστική
Παναμάς – Αγγλία 2-0
Κροατία – Γκάνα 2-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Φάση των 32
73: ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ – ΚΑΝΑΔΑΣ 0-1
74: ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΙΑΠΩΝΙΑ 2-1
75: ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ 1-1 (3-4 πεν).
76: ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΜΑΡΟΚΟ 1-1 (2-3 πεν).
77: ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ – ΝΟΡΒΗΓΙΑ 1-2
78:ΓΑΛΛΙΑ – ΣΟΥΗΔΙΑ 3-0
79: ΜΕΞΙΚΟ – ΕΚΟΥΑΔΟΡ 2-0
80: ΑΓΓΛΙΑ – ΚΟΝΓΚΟ 2-1
81: ΒΕΛΓΙΟ – ΣΕΝΕΓΑΛΗ 3-2
82: ΗΠΑ – ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 2-0
83: ΙΣΠΑΝΙΑ – ΑΥΣΤΡΙΑ 3-0
84: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – ΚΡΟΑΤΙΑ 2-1
85:ΕΛΒΕΤΙΑ – ΑΛΓΕΡΙΑ 2-0
86: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – ΑΙΓΥΠΤΟΣ 1-1 (4-2 πεν.)
87: ΚΟΛΟΜΒΙΑ – ΓΚΑΝΑ 1-0
88: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ – ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ 3-2
Φάση των 16
89: ΚΑΝΑΔΑΣ-ΜΑΡΟΚΟ 0-3
90: ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ- ΓΑΛΛΙΑ 0-1
91: ΒΡΑΖΙΛΙΑ–ΝΟΡΒΗΓΙΑ —- (ΚΥΡΙΑΚΗ 5/7 – 23.00)
92: ΜΕΞΙΚΟ–ΑΓΓΛΙΑ — (ΔΕΥΤΕΡΑ 6/7 — 03.00)
93: ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ — (ΔΕΥΤΕΡΑ 6/7 –22.00)
94: ΒΕΛΓΙΟ–ΗΠΑ — (ΤΡΙΤΗ 7/7 — 03.00)
95: ΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ — (ΤΡΙΤΗ 7/7 — 19.00)
96: ΕΛΒΕΤΙΑ – ΚΟΛΟΜΒΙΑ — (ΤΡΙΤΗ 7/7 — 23.00)
Φάση των 8 – ΠΡΟΗΜΗΤΕΛΙΚΑ
97: Νικητές 89-90 (ΠΕΜΠΤΗ 9/7 — 23.00)
98: Νικητές 93-94 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/7 — 22.00)
99: Νικητές 91-92 (ΚΥΡΙΑΚΗ 12/7 — 00.00)
100: Νικητές 95-96 (ΚΥΡΙΑΚΗ 12/7 — 04.00)
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
Νικητές 97-98 (ΤΡΙΤΗ 14/7 — 22.00)
Νικητές 99-100 (ΤΕΤΑΡΤΗ 15/7 — 22.00)
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ (ΚΥΡΙΑΚΗ 19/7 — 00.00)
ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ (ΚΥΡΙΑΚΗ 19/7 — 22.00)
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