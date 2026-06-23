Μουντιάλ 2026: Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν 3-0 – Live ο αγώνας στο Χιούστον

Μόνι νίκη θέλει η Πορτογαλία κόντρα στο Ουζμπεκιστάν στο Χιούστον στην 2η ημέρα του 11ου ομίλου του Μουντιάλ 2026.

Η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο που έμεινε στο 1-1 με το Κονγκό στην πρεμιέρα της, δεν έχει περιθώρια για να μην κερδίσει αφού στην 3η αγωνιστική παίζει δύσκολο ματς με την Κολομβία. Το Ουζμπεκιστάν ψάχνει τον πρώτο του βαθμό αφού στην πρεμιέρα του ηττήθηκε με 3-1 από την Κολομβία.

Live η εξέλιξη του σκορ:

3-0 στο 39′ ξανά με τον Ρονάλντο

2-0 στο 17′ με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Νούνο Μέντεζ

1-0 στο 6′ με τον Ρονάλντο. Ωραίο γύρισμα από τον Κανσέλο βρίσκει τον Ρονάλντο στη μικρή περιοχή και εκείνος εκτελεί με τη μία για να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα

1′ Σέντρα στο ματς

Οι ενδεκάδες

Πορτογαλία: Κόστα, Ντίας, Βέιγκα, Κανσέλο, Μέντες, Φερνάντες, Νέβες, Βιτίνια, Νέτο, Φέλιξ, Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ουζμπεκιστάν: Νεμάτοφ, Κουσάνοφ, Ασουρμάτοφ, Νασρουλάεφ, Αμπντουλάεφ, Καρίμοφ, Σουκούροφ, Ξαμρομπέκοφ, Γκανίεφ, Φαϊζουλάεφ, Σομουρόντοφ.

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