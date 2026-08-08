Σοβαρό τροχαίο από αναστροφή Ι.Χ. στην Αθηνών-Σουνίου: Συγκρούστηκε με μηχανή της ΔΙ.ΑΣ., δύο αστυνομικοί τραυματίες (Video)

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Δύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τραυματίστηκαν όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, στο Λαγονήσι.

Ο οδηγός του οχήματος φέρεται να επιχείρησε αναστροφή στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, στο ύψος της παραλίας Πεύκο, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μηχανή, σύμφωνα με την δημοτική σύμβουλο του δήμου Σαρωνικού και παρουσιάστρια, Νάταλι Κάκκαβα, που δημοσίευσε και βίντεο από το τροχαίο.

Οι δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν και διακομίζονται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση του ενός εμπνέει μεγαλύτερη ανησυχία.

Το όχημα, κατά πληροφορίες, ήταν ενοικιαζόμενο από τουρίστες.

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