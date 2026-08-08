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08.08.2026 22:24

Μαδέιρα: Χιλιάδες έξω από εκκλησία περίμεναν τον γάμο του Ρονάλντο και είδαν άλλο ζευγάρι – Η αντίδραση του Πορτογάλου σταρ (Photos/Video)

08.08.2026 22:24
Cristiano Ronaldo-Georgina Rodríguez

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Πάνω από 2.000 θαυμαστές του Κριστιάνο Ρονάλντο συγκεντρώθηκαν έξω από τον καθεδρικό ναό του Φουντσάλ, στη Μαδέιρα, πιστεύοντας ότι επρόκειτο να παρακολουθήσουν τον γάμο του ποδοσφαιριστή με την Τζορτζίνα Ροντρίγκες.

Όταν όμως άνοιξαν οι πόρτες της εκκλησίας, διαπίστωσαν ότι το ζευγάρι που ετοιμαζόταν να παντρευτεί δεν είχε καμία σχέση με τον διάσημο ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, ο Ρονάλντο σχολίασε στο Instagram βίντεο με τους συγκεντρωμένους έξω από την εκκλησία, δημοσιεύοντας emoji που κλαίνε από τα γέλια. 

Πρωταγωνιστές της απρόσμενης ιστορίας ήταν ο Φάμπιο Ράμος και η Φατίμα Νικόλ Κούνια Τεϊσέιρα, ένα ζευγάρι Πορτογάλων που είχε προγραμματίσει τον γάμο του στον καθεδρικό ναό, χωρίς να φαντάζεται ότι η τελετή του θα συνέπιπτε με μια διαδικτυακή φημολογία που είχε πάρει τεράστιες διαστάσεις, σύμφωνα με την Sun.

Έξω από τον ναό είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες άνθρωποι, αρκετοί φορώντας φανέλες με το χαρακτηριστικό Νο 7 του Ρονάλντο, περιμένοντας την άφιξη του ποδοσφαιριστή και της συντρόφου του. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, συγγενείς και φίλοι του Φάμπιο και της Φατίμα δυσκολεύτηκαν ακόμη και να προσεγγίσουν την εκκλησία λόγω του πλήθους.

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«Ο Φάμπιο δεν είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Όλο αυτό είναι τρελό. Δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο», ανέφερε χαρακτηριστικά μέλος της γαμήλιας παρέας, προσθέτοντας πως ο γαμπρός δύσκολα θα ξεχάσει όσα συνέβησαν την ημέρα του γάμου του.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν μια γκρι Rolls-Royce έφτασε στην πλατεία μεταφέροντας τη νύφη. Πολλοί από όσους περίμεναν έξω από την εκκλησία θεώρησαν ότι μέσα στο πολυτελές αυτοκίνητο βρισκόταν η Τζορτζίνα Ροντρίγκες και έσπευσαν προς το όχημα, σηκώνοντας τα κινητά τους τηλέφωνα για να καταγράψουν την άφιξή της.

@dg36641

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Μέλος της γαμήλιας παρέας ακούστηκε να φωνάζει προς το πλήθος ότι «δεν είναι η Τζορτζίνα», ενώ οι παράνυμφοι προσπάθησαν να ανοίξουν χώρο ώστε η Φατίμα να μπορέσει να φτάσει στην είσοδο του ναού.

Την παρεξήγηση επιχείρησε να λύσει και ο πατέρας Μάρκος Γκονσάλβες, ιερέας του Καθεδρικού Ναού και ο άνθρωπος που τέλεσε το μυστήριο. Όπως ξεκαθάρισε, το ζευγάρι που παντρευόταν δεν είχε καμία σχέση με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ επρόκειτο για τον μοναδικό γάμο που ήταν προγραμματισμένος στον ναό για σήμερα. Πρόσθεσε επίσης ότι, σύμφωνα με όσα γνώριζε, δεν υπήρχε κάποια επικείμενη κράτηση του χώρου για γάμο του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή.

@gilbert_to_ja

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Μέσω του λογαριασμού του στο Instagram, ο Κριστιάνο Ρονάλντο σχολίασε κάτω από βίντεο της «Jornal da Madeira» όπου απεικονίζει τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί έξω από τον καθεδρικό. Ο ποδοσφαιριστής πόσταρε emoji που δακρύζουν από τα γέλια.

Η σελίδα του καθεδρικού ναού στο Facebook δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο του Φάμπιο και της Νικόλ σχολιάζοντας: «Μετά από πολλή σύγχυση στο δρόμο με τόσους δημοσιογράφους και τουρίστες, επιτέλους καταφέραμε να κλείσουμε την εκκλησία και να γιορτάσουμε».

gamos-madera

Οι φήμες για γάμο Ρονάλντο – Τζορτζίνα

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το τελευταίο διάστημα έχουν κυκλοφορήσει επανειλημμένα σενάρια γύρω από έναν πιθανό γάμο του Κριστιάνο Ρονάλντο και της Τζορτζίνα Ροντρίγκες.

Μεταξύ άλλων, αναρτήσεις που έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστήριζαν ότι το ζευγάρι επρόκειτο να παντρευτεί την 1η Αυγούστου στο ιστορικό συγκρότημα Quinta da Regaleira, στη Σίντρα της Πορτογαλίας.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί, ωστόσο, διαψεύστηκαν, ενώ στο πορτογαλικό τηλεοπτικό δίκτυο είχε κυκλοφορήσει ακόμη και πλαστή πρόσκληση γάμου. Το περιοδικό HOLA! ήταν μεταξύ των μέσων που αμφισβήτησαν τις σχετικές πληροφορίες, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι ο χώρος παρέμενε κανονικά ανοιχτός για τους επισκέπτες την ημερομηνία κατά την οποία υποτίθεται ότι θα πραγματοποιούνταν η τελετή.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκες γνωρίστηκαν στη Μαδρίτη, όταν εκείνη εργαζόταν σε κατάστημα της Gucci. Η σχέση τους μετρά πλέον αρκετά χρόνια, ενώ τον Αύγουστο του 2025 έγινε γνωστό ότι αρραβωνιάστηκαν.

Το πλήθος έξω από την εκκλησία

«Δεν είναι η Τζορτζίνα»: Απίστευτο σκηνικό στη Μαδέιρα, χιλιάδες έξω από εκκλησία περίμεναν τον γάμο του Ρονάλντο και είδαν άλλο ζευγάρι, η αντίδραση του Πορτογάλου σταρ
«Δεν είναι η Τζορτζίνα»: Απίστευτο σκηνικό στη Μαδέιρα, χιλιάδες έξω από εκκλησία περίμεναν τον γάμο του Ρονάλντο και είδαν άλλο ζευγάρι, η αντίδραση του Πορτογάλου σταρ
«Δεν είναι η Τζορτζίνα»: Απίστευτο σκηνικό στη Μαδέιρα, χιλιάδες έξω από εκκλησία περίμεναν τον γάμο του Ρονάλντο και είδαν άλλο ζευγάρι, η αντίδραση του Πορτογάλου σταρ
«Δεν είναι η Τζορτζίνα»: Απίστευτο σκηνικό στη Μαδέιρα, χιλιάδες έξω από εκκλησία περίμεναν τον γάμο του Ρονάλντο και είδαν άλλο ζευγάρι, η αντίδραση του Πορτογάλου σταρ
«Δεν είναι η Τζορτζίνα»: Απίστευτο σκηνικό στη Μαδέιρα, χιλιάδες έξω από εκκλησία περίμεναν τον γάμο του Ρονάλντο και είδαν άλλο ζευγάρι, η αντίδραση του Πορτογάλου σταρ

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