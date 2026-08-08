Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ηλικιωμένος από πηγάδι σε οικισμό της Αλεξανδρούπολης

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Xωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 77χρονος από πηγάδι, στον οικισμό Παλαγιά Αλεξανδρούπολης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν σήμερα το μεσημέρι και άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης και την 4η ΕΜΑΚ.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον ηλικιωμένο ημεδαπό εντός του πηγαδιού, χωρίς τις αισθήσεις του και τον ανέσυραν με τη χρήση φορείου και σχοινιών.

Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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