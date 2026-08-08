search
ΚΥΡΙΑΚΗ 09.08.2026 11:42
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.08.2026 22:35

Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ηλικιωμένος από πηγάδι σε οικισμό της Αλεξανδρούπολης

08.08.2026 22:35
peripoliko

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Xωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 77χρονος από πηγάδι, στον οικισμό Παλαγιά Αλεξανδρούπολης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν σήμερα το μεσημέρι και άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης και την 4η ΕΜΑΚ.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον ηλικιωμένο ημεδαπό εντός του πηγαδιού, χωρίς τις αισθήσεις του και τον ανέσυραν με τη χρήση φορείου και σχοινιών.

Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Διαβάστε επίσης:

Χειροπέδες σε πέντε νεαρούς που έδειραν άγρια Βρετανό στο Ρέθυμνο

Τραγωδία στην Πάρο: Νεκρό 4χρονο παιδί σε πισίνα – Προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης και οι γονείς (Video)

Kύκλωμα εμπρησμών και εκβιασμών στη Μεσσηνία: Έκαιγαν χωράφια αγροτών που δεν τους πλήρωναν – Tι εξετάζουν οι Αρχές (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kounoupia new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για τον ιό του Δυτικού Νείλου: Έξι νεκροί τις τελευταίες ημέρες στην Αττική – Πώς να προστατευόμαστε (Video)

palaistini
ΕΛΛΑΔΑ

Ημέρα δράσης για την Παλαιστίνη: Διαδηλώσεις σε όλη την χώρα σήμερα 9/8

erithros stavros nosokomeio 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ερυθρός Σταυρός: Ασθενής επιτέθηκε σε νοσηλεύτρια – Την άρπαξε από τα μαλλιά και τη χτύπησε σε πόρτες – Η θέση της ΠΟΕΔΗΝ

poreia-palaistini-thessaloniki-2
ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΕΞ Ισραήλ σε Ισραηλινούς τουρίστες στην Ελλάδα: «Κρατήστε χαμηλό προφίλ» λόγω διαδηλώσεων κατά της γενοκτονίας στη Γάζα

limani-peiraia-kosmos5
ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγαλύτερη μέρα της αυγουστιάτικης εξόδου: Πάνω από 34.000 ταξιδιώτες σήμερα από τον Πειραιά – Συνεχόμενες πληρότητες σε πλοία και ΚΤΕΛ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
arnaoutoglou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρναούτογλου: «Όταν η Μεσόγειος φτάνει τους 33 βαθμούς, τι σημαίνει πραγματικά;»

arnaoutoglou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρναούτογλου στην Κομισιόν για τα διόδια: «Πιο ακριβά από Ευζώνους - Αθήνα παρά από Βρυξέλλες - Ελλάδα»

Syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειωμένη σύνταξη: Το «κρυφό» όφελος της εξόδου στα 62 - Ποιοι κερδίζουν έως 86.000 ευρώ

Porter Airlines
ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Ακυρώθηκε πτήση επειδή… ένα μικρό παιδί αρνιόταν να δέσει τη ζώνη του - Δεκάδες επιβάτες αποκλείστηκαν στο αεροδρόμιο

derma-new
ΥΓΕΙΑ

Σταφυλόκοκκος: Η «ύπουλη» λοίμωξη του καλοκαιριού - Ποιοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 09.08.2026 11:42
kounoupia new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για τον ιό του Δυτικού Νείλου: Έξι νεκροί τις τελευταίες ημέρες στην Αττική – Πώς να προστατευόμαστε (Video)

palaistini
ΕΛΛΑΔΑ

Ημέρα δράσης για την Παλαιστίνη: Διαδηλώσεις σε όλη την χώρα σήμερα 9/8

erithros stavros nosokomeio 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ερυθρός Σταυρός: Ασθενής επιτέθηκε σε νοσηλεύτρια – Την άρπαξε από τα μαλλιά και τη χτύπησε σε πόρτες – Η θέση της ΠΟΕΔΗΝ

1 / 3