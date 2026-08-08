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08.08.2026 19:32

Τραγωδία στην Πάρο: Νεκρό 4χρονο παιδί σε πισίνα – Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται οι γονείς του και ο ιδιοκτήτης του beach bar (Video)

08.08.2026 19:32
pool beach bar

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Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (8/8) στην Πάρο, όπου ένα αγοράκι μόλις τεσσάρων ετών έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar, που βρίσκεται σε μία από τις πολυσύχναστες και φημισμένες παραλίες του νησιού.

Οι γονείς και ο ιδιοκτήτης κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια ενώ αφέθηκαν ελεύθεροι.

Το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από δύο νεαρές και στην πισίνα βούτηξε ο μπάρμαν, ο οποίος και το ανέσυρε.

Κατά τις ίδιες πηγές, οι γονείς ήταν στον χώρο του beach bar, αλλά όχι κοντά στον 4χρονο, ενώ δηλωμένος ως ναυαγοσώστης στο κατάστημα είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Στον χώρο υπάρχουν δύο πισίνες που επικοινωνούν μεταξύ τους, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το τετράχρονο βρέθηκε στο νερό χωρίς να γίνει εγκαίρως αντιληπτό.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το παιδί διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας και παρά τις προσπάθειες που έγιναν, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι αστυνομικές αρχές συγκεντρώνουν καταθέσεις και στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη πριν από τον εντοπισμό του παιδιού στην πισίνα, ποιος είχε την επίβλεψή του εκείνη τη στιγμή και εάν προκύπτουν ευθύνες και άλλων προσώπων.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή των γονιών και του ιδιοκτήτη.

Οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ ο ιδιοκτήτης κρατείται και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

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