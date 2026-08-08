Το ΠΑΣΟΚ «καρφώνει» Σκέρτσο για τα… εξελάκια και τα… ηλιοβασιλέματα

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Και ξαφνικά προέκυψε σκληρό ροκ ΠΑΣΟΚ με Άκη Σκέρτσο. Η Χαριλάου Τρικούπη εξέδωσε ανακοίνωση για την απάντηση που έδωσε ο υπουργός Επικρατείας στο Κίνημα σχετικά με την έκθεση του ΟΟΣΑ και θυμήθηκε κάτι αναρτήσεις που είχε κάνει ο Σκέρτσος με… ηλιοβασιλέματα παλαιότερα, αλλά και τα… excel με τα οποία διανθίζει τα κυβερνητικά προπαγανδιστικά κείμενα.

Απολαύστε…ελεύθερα το (πολιτικό) «ξύλο» του ΠΑΣΟΚ στο άλλοτε στέλεχός του:

«Ο κ. Σκέρτσος συνεχίζει στο ίδιο αλαζονικό ύφος και με τους ίδιους εξυπνακισμούς, που αν δεν το έχει καταλάβει τον ενημερώνουμε ότι προκαλούν μεγάλη αποστροφή στην κοινωνία. Μέχρι και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, σε ανακοίνωσή του, σχετικά με την ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας.

«Συνεπώς τα περί διακοπών, του τα επιστρέφουμε και ελπίζουμε φέτος να μην έχει την ίδια φαεινή ιδέα να “κεράσει” ηλιοβασιλέματα τους πολίτες για να ταξιδέψουν νοερά στα ελληνικά νησιά», σχολιάζει.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «τα επιχειρήματα και οι πίνακες του κ. Σκέρτσου διαρκούν μέχρι τα επόμενα που αναιρούν τα προηγούμενα» και σσημειώνει πως «σύμφωνα με τον Υπουργό όλα πάνε καλά και ο ΟΟΣΑ δεν ξέρει τι γράφει». Τονίζει ότι «η έκθεση αποκαλύπτει ως αιτίες της μείωσης του πραγματικού εισοδήματος την ακρίβεια, τις πληθωριστικές πιέσεις και τη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους και όχι γιατί τον Δεκέμβριο παίρνουν επιδόματα και δώρα οι πολίτες που δεν επαναλαμβάνονται το πρώτο τρίμηνο του έτους, όπως θέλει να μας πείσει ο κ. Υπουργός». «Κατά τον κ. Σκέρτσο, σηκώνει το πορτοφόλι των πολιτών σούπερ μάρκετ, ηλεκτρικό, ενοίκιο κ.ο.κ., γιατί δεν υπάρχει παρατεταμένη και επίμονη ακρίβεια», προσθέτει.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνει ότι «επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας διευρύνονται οι ανισότητες και η χώρα μας αναδεικνύεται σε αρνητικό πρωταθλητή στο πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ». «Κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε τη διαφορά μεταξύ ονομαστικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ και πραγματικού; Διαβάστε καλύτερα την έκθεση, αντί να τη δαιμονοποιείτε και παραδεχτείτε την αποτυχία σας να δώσετε επί επτά χρόνια λύσεις», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ απευθυνόμενο στον κ. Σκέρτσο.

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