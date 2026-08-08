«Τσαχπινιές» στην Πάρο – Η απρόσμενη συνάντηση Τσίπρα με Πλεύρη

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Το καλοκαίρι έχει… κέφια πολλές φορές, καθώς οι μετακινήσεις από δω κι από κει, οι κρυφές και φανερές αποδράσεις, μα και οι απροσδόκητες συναντήσεις στα πιο τυχαία μέρη, φτιάχνουν ωραία σκηνικά.

Όπως αυτό που έγινε το βράδυ της Παρασκευής στην Πάρο, όταν ο Θάνος Πλεύρης κάνοντας βόλτα στη Νάουσα είδε τον Αλέξη Τσίπρα να δειπνεί με παρέα στον «Τσαχπίνη».

Τον πλησίασε και χαιρετήθηκαν αρκετά εγκάρδια και ανθρώπινα – προφανώς και δεν υπάρχει κανένα άλλο σημείο επαφής μεταξύ τους, πέραν των κοινωνικών κωδίκων συμπεριφοράς.

Αργότερα ο Πλεύρης έλεγε στη δική του παρέα ότι «κρίμα που δεν τράβηξα μία φωτογραφία να την πάρει η Εστία και να φτιάξει σενάρια αυτή τη φορά για συγκυβέρνηση ΝΔ – ΕΛΑΣ»! Διακωμωδώντας έτσι τα σενάρια της εφημερίδας για συνεργασία μετεκλογικά ΝΔ – ΠΑΣΟΚ.

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