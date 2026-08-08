Έξοδος Δεκαπενταύγουστου: Πληρότητες 100% στα ΚΤΕΛ – 56.000 ταξιδιώτες αναχωρούν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής (Video)

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Αν κάποιος αναζητήσει αυτές τις ημέρες στην Αθήνα πού έχουν πάει όλοι, η απάντηση βρίσκεται στα λιμάνια, στα ΚΤΕΛ και στους δρόμους που οδηγούν εκτός Αττικής. Η μεγάλη έξοδος του Αυγούστου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα για λίγες ημέρες διακοπών.

Στον Πειραιά, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Οι αναχωρήσεις των πλοίων πραγματοποιούνται διαδοχικά, με τους επιβάτες να φτάνουν από νωρίς στον χώρο του λιμανιού, φορτωμένοι με βαλίτσες και αποσκευές, με προορισμό τα ελληνικά νησιά.

Οι ουρές είναι μεγάλες, ενώ η εικόνα στους καταπέλτες των πλοίων αποτυπώνει το μέγεθος της καλοκαιρινής εξόδου. Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλοι δημοφιλείς προορισμοί βρίσκονται στο επίκεντρο, με τους ταξιδιώτες να αναζητούν λίγες ημέρες ξεκούρασης και διακοπών μακριά από την Αθήνα.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στα Χανιά, όπου οι αφίξεις των πλοίων συνεχίζονται με αυξημένους ρυθμούς. Οι ταξιδιώτες φτάνουν στην Κρήτη, έχοντας ως προορισμό τις παραλίες και τα χωριά του νησιού, ενώ η τουριστική κίνηση βρίσκεται στο αποκορύφωμά της.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στον Κηφισό, όπου τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ αναχωρούν το ένα μετά το άλλο, με τις πληρότητες να αγγίζουν σε πολλές περιπτώσεις το 100%. Οι αποσκευές στοιβάζονται στους χώρους των λεωφορείων, καθώς οι ταξιδιώτες επιλέγουν τόσο δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς όσο και περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Από τον Κηφισό, οι ταξιδιώτες αναχωρούν προς κάθε γωνιά της χώρας, από την Ήπειρο και τη Θεσσαλία μέχρι τη Μακεδονία και την Πελοπόννησο, ενώ λεωφορειακές γραμμές εξυπηρετούν και όσους επιλέγουν να ταξιδέψουν προς δημοφιλή νησιά, όπως η Κεφαλονιά.

Η αυξημένη κίνηση έχει οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στη λήψη πρόσθετων μέτρων. Το Λιμενικό Σώμα συστήνει στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν με πλοίο να προσέρχονται νωρίτερα στα λιμάνια, προκειμένου να αποφύγουν καθυστερήσεις και ταλαιπωρία.

Παράλληλα, αυξημένα είναι τα μέτρα της Τροχαίας σε ολόκληρο το εθνικό οδικό δίκτυο, με ελέγχους και αυξημένη παρουσία των αρχών στους βασικούς οδικούς άξονες, καθώς χιλιάδες οδηγοί παίρνουν τον δρόμο προς τους καλοκαιρινούς τους προορισμούς.

Η Αθήνα αδειάζει και οι δημοφιλείς προορισμοί γεμίζουν, με τη μεγάλη έξοδο του Αυγούστου να βρίσκεται πλέον στην κορύφωσή της.

Πάνω από 56.000 ταξιδιώτες αναχωρούν σήμερα

Σύμφωνα με τις προκρατήσεις και τα στοιχεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών, από τον Πειραιά είναι προγραμματισμένα σήμερα 25 δρομολόγια με 31.392 επιβάτες, ενώ την Κυριακή αναμένονται 23 αναχωρήσεις με 34.441 ταξιδιώτες.

Από τη Ραφήνα σήμερα θα εκτελεστούν 14 δρομολόγια με 9.700 επιβάτες και αύριο 15 με 7.320. Από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί οκτώ αναχωρήσεις με 3.628 ταξιδιώτες για το Σάββατο και 11 με 3.167 για την Κυριακή.

Ιδιαίτερα έντονη είναι και η κίνηση προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Από τον Πειραιά προβλέπονται σήμερα συνολικά 54 δρομολόγια επιβατηγών ταχυπλόων και επιβατηγών-οχηματαγωγών, με εκτιμώμενο αριθμό 11.701 επιβατών. Την Κυριακή τα δρομολόγια αυξάνονται σε 58 και οι ταξιδιώτες εκτιμώνται σε 9.270

Συνολικά, μόνο για σήμερα από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο και Αργοσαρωνικό αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 56.400 επιβάτες, επιβεβαιώνοντας ότι η έξοδος του Αυγούστου βρίσκεται στο αποκορύφωμά της.

Αυξημένη η κίνηση και στις εθνικές οδούς

Η έξοδος του Αυγούστου δεν γίνεται μόνο δια θαλάσσης. Συνεχής είναι η ροή των οχημάτων και στις εθνικές οδούς, με χιλιάδες εκδρομείς να παίρνουν τον δρόμο για την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και τη Βόρεια Ελλάδα.

Το κύμα των εκδρομέων πυκνώνει όσο περνούν οι ώρες, με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας να αποτυπώνουν το μέγεθος της μεγάλης εξόδου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε ένα 24ωρο, από τις 6:00 το πρωί της Παρασκευής έως τις 6:00 το πρωί του Σαββάτου, από τα διόδια Αθηνών – Κορίνθου πέρασαν 31.473 οχήματα, ενώ από τα διόδια Αθηνών – Λαμίας πέρασαν 26.336 οχήματα.

Η Τροχαία και οι υπόλοιπες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, με περιπολίες και ελέγχους σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο. Παράλληλα πραγματοποιούνται αλκοτέστ και έλεγχοι με ραντάρ για την ταχύτητα, ενώ σε λειτουργία βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και οι κάμερες καταγραφής της κυκλοφορίας.

Στα διόδια της Ελευσίνας, η κίνηση είναι αυξημένη, με ουρές να έχουν ήδη σχηματιστεί σε ορισμένα σημεία. Ωστόσο, η διέλευση των οχημάτων πραγματοποιείται χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις, καθώς λειτουργούν αρκετά ταμεία για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των οδηγών.

Η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο μέσα στην ημέρα, ιδιαίτερα προς το μεσημέρι, καθώς περισσότεροι ταξιδιώτες θα εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα μετά την ολοκλήρωση των εργασιακών τους υποχρεώσεων.

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