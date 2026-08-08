Κέρκυρα: Απαγορεύτηκε ο απόπλους πλοίου με 26 επιβάτες λόγω μηχανικής βλάβης

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Απαγορεύτηκε ο απόπλους του επιβατηγού-δρομολογιακού πλοίου «Νηνεμία» Ν. Σκιάθου 167, έπειτα από μηχανική βλάβη που παρουσιάστηκε λίγο πριν από την αναχώρησή του από το λιμάνι της Κέρκυρας.

Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο προς τους Παξούς, μεταφέροντας 26 επιβάτες.

Οι επιβάτες προωθήθηκαν στους προορισμούς τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

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