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08.08.2026 15:19

Ατζαράκης: «Έχω μία περίεργη, μαζοχιστική σχέση με τη δουλειά» 

08.08.2026 15:19
atzarakis
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Στη θεατρική παράσταση Ένα Μωρό για Τρεις, σε σκηνοθεσία Θέμιδας Μαρσέλλου, πρωταγωνιστεί αυτό το καλοκαίρι ο Διονύσης Ατζαράκης.

Ο γνωστός stand-up comedian έκανε την έκπληξη και συμμετείχε φέτος σε ένα έργο διαφορετικό από αυτά που τον έχουμε συνηθίσει και μίλησε στο περιοδικό Hello για τη σχέση του με τη δουλειά.

Όπως παραδέχεται στη δημοσιογράφο, Σόνια Μαγγίνα, αγαπάει πολύ αυτό που κάνει, σε σημείο να αυτοχαρακτηρίζεται workaholic (εργασιομανής).

«Εγώ είμαι γενικά ένας άνθρωπος που έχει μια περίεργη, μαζοχιστική σχέση με τη δουλειά. Μου αρέσει η δουλειά που κάνω», δηλώνει ο Διονύσης Ατζαράκης.

«Πολλοί με ρωτούν: “Καλά, πώς την παλεύεις καλοκαίρι στην Αθήνα; Να δουλεύεις και να μην είσαι διακοπές;”. Περνάω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή είναι όντως μια δουλειά στην οποία πηγαίνω με χαρά να παίξω, δεν έχω κάποιο άγχος ή κάτι που να με απασχολεί. Οπότε είναι κάτι το οποίο οριακά ανυπομονώ και μου φαίνεται ένα πολύ ωραίο project», προσθέτει.

«Είμαι workaholic. Πλέον δουλεύω πολύ ενεργά πάνω στην κατεύθυνση του να αρχίσω να ζω περισσότερο. Είναι κάτι που θέλω να βελτιώσω», εξομολογείται σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

«Δεν ζω το τώρα μου, είμαι αποστασιοποιημένος, γιατί σκέφτομαι αυτό που θα γίνει. Ζω μια ανάμνηση ή μια προσδοκία και όχι το παρόν», καταλήγει ο Διονύσης Ατζαράκης.

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