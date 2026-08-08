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08.08.2026 16:14

Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη Σίνδο

08.08.2026 16:14
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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 15:00 σε χαμηλή βλάστηση στην Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα. Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Στο σημείο στάλθηκαν υδροφόρες του δήμου Θεσσαλονίκης.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης

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