Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη Σίνδο

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 15:00 σε χαμηλή βλάστηση στην Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα. Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Στο σημείο στάλθηκαν υδροφόρες του δήμου Θεσσαλονίκης.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης

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