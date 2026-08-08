ΕΛ.ΑΣ. για τον τουρίστα στην Κρήτη: «Ζήτησε να συνευρεθεί με εργαζόμενη, όχι με ανήλικη»

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Διευκρινίσεις σχετικά με την υπόθεση που ήρθε στο φως, μετά τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο, το οποίο καταγράφει τη στιγμή που τουρίστας εισέρχεται σε τουριστικό γραφείο στην Κρήτη και ρωτάει με θράσος πόσα χρήματα πρέπει να πληρώσει προκειμένου να «αγοράσει» ένα κορίτσι που καθόταν ανυποψίαστο στον εξωτερικό χώρο, έδωσε η ΕΛΑΣ, με επίσημη ανακοίνωσή της.

Όπως περιγράφουν οι ιδιοκτήτες σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο άνδρας ,ο οποίος διέμενε σε κοντινό ξενοδοχείο, μπήκε στον χώρο και, αφού δέχθηκε ευγενική υποδοχή, προχώρησε στην εξοργιστική ερώτηση. Ζήτησε να μάθει το ποσό για να «αγοράσει» το κορίτσι, εκφράζοντας παράλληλα αρρωστημένες προθέσεις.

Οι υπεύθυνοι του γραφείου αντέδρασαν άμεσα. Ενημέρωσαν την Ελληνική Αστυνομία καθώς και τη διεύθυνση του ξενοδοχείου στο οποίο διέμενε ο άνδρας. «Είναι απολύτως αηδιαστικό και δεν θα το δεχτούμε, ούτε στο σπίτι μας, ούτε πουθενά», τονίζουν χαρακτηριστικά στο μήνυμά τους, καταδικάζοντας απερίφραστα το περιστατικό.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε χαρακτηριστικά η αστυνομία στην ανακοίνωσή της: «Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τα πραγματικά περιστατικά δεν ανταποκρίνονται στις αναφορές περί απόπειρας προσέγγισης ανήλικης έναντι αμοιβής σε περιοχή της Κρήτης».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης πως «πραγματοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες, ενώ από τη μέχρι τώρα έρευνα και το προανακριτικό υλικό που συλλέχθηκε, δεν προκύπτει αναφορά περιστατικού που να αφορά ανήλικη, ούτε καταγγελία για τέλεση σε βάρος της οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος. Τονίζεται ότι, η εργαζόμενη δεν επιθυμούσε την υποβολή έγκλησης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Σχετικά με περιστατικό που αναπαράγεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε ρεπορτάζ καθώς και σε ηλεκτρονικά μέσα, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τα πραγματικά περιστατικά δεν ανταποκρίνονται στις αναφορές περί απόπειρας προσέγγισης ανήλικης έναντι αμοιβής σε περιοχή της Κρήτης.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια περιστατικού σε κατάστημα, αλλοδαπός, ο οποίος, σύμφωνα με τις αναφορές, βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, απευθύνθηκε σε ενήλικη εργαζόμενη του καταστήματος και της ζήτησε να συνευρεθεί μαζί του. Η εργαζόμενη αρνήθηκε και, έχοντας φοβηθεί λόγω της κατάστασης του αλλοδαπού, ενημέρωσε την Ελληνική Αστυνομία.

Από την αρμόδια Υπηρεσία, πραγματοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες, ενώ από τη μέχρι τώρα έρευνα και το προανακριτικό υλικό που συλλέχθηκε, δεν προκύπτει αναφορά περιστατικού που να αφορά ανήλικη, ούτε καταγγελία για τέλεση σε βάρος της οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος. Τονίζεται ότι, η εργαζόμενη δεν επιθυμούσε την υποβολή έγκλησης.

Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της θεσμικής της αποστολής, προέβη άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διερεύνηση του περιστατικού, με γνώμονα την πλήρη διακρίβωση των πραγματικών περιστατικών.

Το σύνολο του προανακριτικού υλικού θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή».

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