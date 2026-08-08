Χαλκιδική: Στο νοσοκομείο 8χρονο παιδί μετά από βουτιά στη θάλασσα

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Ένα ατύχημα με θύμα ένα 8χρονο αγόρι σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε παραλία της Χαλκιδικής, όταν το παιδί τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια βουτιάς στη θάλασσα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, η Λιμενική Αρχή Νέων Μουδανιών ενημερώθηκε για τον τραυματισμό του ανήλικου, ο οποίος είναι υπήκοος Μεγάλης Βρετανίας και κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή του Παλιουρίου, στον Δήμο Κασσάνδρας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 8χρονος χτύπησε το κεφάλι του σε πέτρα αμέσως μετά τη βουτιά που έκανε στη θάλασσα.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Αφού ολοκληρώθηκε η ιατρική του εξέταση, ο 8χρονος πήρε εξιτήριο.

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