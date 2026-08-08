Παπαληγούρα: «Δεν με είχα φανταστεί με έναν άνθρωπο τόσα χρόνια – Ο γάμος είναι πολύ καλύτερος απ’ ό,τι περίμενα»

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Στην κοινή πορεία με τον σύζυγό της, Άκη Πάντο αναφέρθηκε η Λένα Παπαληγούρα, σχολιάζοντας ότι δεν είχε φανταστεί ποτέ τον εαυτό της να συμβιώνει τόσα χρόνια με ένα άλλο πρόσωπο, ενώ πρόσθεσε ότι ο γάμος τους είναι καλύτερος από τις προσδοκίες που είχε.

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό OK!, μιλώντας μεταξύ άλλων για τον σύζυγό της. Αναφερόμενη στη σχέση τους και σε όσα έχουν ζήσει μαζί, η Λένα Παπαληγούρα εξήγησε πως ο γάμος τους έχει εξελιχθεί πολύ καλύτερα από όσο είχε φανταστεί, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη μεταξύ τους σχέση και στα στοιχεία που την κέρδισαν από την πρώτη στιγμή.

Αρχικά, δήλωσε: «Ο γάμος με τον Άκη είναι πολύ καλύτερος απ’ ό,τι είχα φανταστεί. Με τον Άκη είμαστε ομάδα. Εγώ δεν είχα τολμήσει ποτέ να φανταστώ ότι θα είμαι με έναν άνθρωπο τόσα χρόνια και ότι θα περνάμε τόσο ωραία. Με τον Άκη από την πρώτη στιγμή ένιωσα μεγάλη οικειότητα. Με κέρδισε με το χιούμορ του και με την εξυπνάδα του».

Όσο για την καθημερινότητα με τα δύο παιδιά τους και το πόσο εύκολο είναι να μεγαλώνει κανείς αγόρια, η ηθοποιός τόνισε πως η ανατροφή των παιδιών έχει τις δυσκολίες της, όμως η ίδια αισθάνεται τυχερή για τον ρόλο που έχει ο σύζυγός της ως σύντροφος και πατέρας. Παράλληλα, σημείωσε πως απολαμβάνει ιδιαίτερα τον χρόνο με τα παιδιά της και δεν αισθάνεται ότι δυσκολεύεται στην καθημερινότητά τους.

Πιο αναλυτικά, είπε: «Σε κάθε περίπτωση δεν είναι εύκολο να μεγαλώνεις παιδιά. Εμείς είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί ο Άκης είναι ένας εξαιρετικός σύντροφος και πατέρας. Στο σπίτι έχουν ένα πολύ υγιές πρότυπο άντρα. Για άλλους γονείς μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολο, αλλά σε εμάς δεν ισχύει. Περνάω πολύ ωραία με τα παιδιά, δεν μπορώ να πω ότι δυσκολεύομαι».

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