search
ΣΑΒΒΑΤΟ 08.08.2026 16:23
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.08.2026 14:50

Παπαληγούρα: «Δεν με είχα φανταστεί με έναν άνθρωπο τόσα χρόνια – Ο γάμος είναι πολύ καλύτερος απ’ ό,τι περίμενα»

08.08.2026 14:50
lena-papaligoyra-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στην κοινή πορεία με τον σύζυγό της, Άκη Πάντο αναφέρθηκε η Λένα Παπαληγούρα, σχολιάζοντας ότι δεν είχε φανταστεί ποτέ τον εαυτό της να συμβιώνει τόσα χρόνια με ένα άλλο πρόσωπο, ενώ πρόσθεσε ότι ο γάμος τους είναι καλύτερος από τις προσδοκίες που είχε.

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό OK!, μιλώντας μεταξύ άλλων για τον σύζυγό της. Αναφερόμενη στη σχέση τους και σε όσα έχουν ζήσει μαζί, η Λένα Παπαληγούρα εξήγησε πως ο γάμος τους έχει εξελιχθεί πολύ καλύτερα από όσο είχε φανταστεί, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη μεταξύ τους σχέση και στα στοιχεία που την κέρδισαν από την πρώτη στιγμή.

Αρχικά, δήλωσε: «Ο γάμος με τον Άκη είναι πολύ καλύτερος απ’ ό,τι είχα φανταστεί. Με τον Άκη είμαστε ομάδα. Εγώ δεν είχα τολμήσει ποτέ να φανταστώ ότι θα είμαι με έναν άνθρωπο τόσα χρόνια και ότι θα περνάμε τόσο ωραία. Με τον Άκη από την πρώτη στιγμή ένιωσα μεγάλη οικειότητα. Με κέρδισε με το χιούμορ του και με την εξυπνάδα του».

Όσο για την καθημερινότητα με τα δύο παιδιά τους και το πόσο εύκολο είναι να μεγαλώνει κανείς αγόρια, η ηθοποιός τόνισε πως η ανατροφή των παιδιών έχει τις δυσκολίες της, όμως η ίδια αισθάνεται τυχερή για τον ρόλο που έχει ο σύζυγός της ως σύντροφος και πατέρας. Παράλληλα, σημείωσε πως απολαμβάνει ιδιαίτερα τον χρόνο με τα παιδιά της και δεν αισθάνεται ότι δυσκολεύεται στην καθημερινότητά τους.

Πιο αναλυτικά, είπε: «Σε κάθε περίπτωση δεν είναι εύκολο να μεγαλώνεις παιδιά. Εμείς είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί ο Άκης είναι ένας εξαιρετικός σύντροφος και πατέρας. Στο σπίτι έχουν ένα πολύ υγιές πρότυπο άντρα. Για άλλους γονείς μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολο, αλλά σε εμάς δεν ισχύει. Περνάω πολύ ωραία με τα παιδιά, δεν μπορώ να πω ότι δυσκολεύομαι».

Διαβάστε επίσης:

Ρούχα και αξεσουάρ από την ταινία The Devil Wears Prada 2 πωλούνται σε δημοπρασία

Αποστολία Ζώη: «Βαρέθηκα να λένε πως τα άφησα όλα για έναν έρωτα» (Video)

Η Μαρίνα Βερνίκου πόζαρε με λαγοκέφαλο στα χέρια – «Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβόμαστε ή να αποφεύγουμε τη θάλασσα» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia_aeroskafos_0608_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στη Σίνδο – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

argentini (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Τεράστιες διαδηλώσεις με επεισόδια κατά του νεοφιλελεύθερου νομοσχεδίου – «Η πατρίδα δεν πωλείται» (Video)

kafsonas-123-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση Red Code το μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας την Κυριακή – Επικίνδυνος συνδυασμός με υψηλές θερμοκρασίες και μελτέμια

Lionel-Messi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρήνος για τον Μέσι: Πέθανε ο πατέρας του σε ηλικία 68 χρόνων

infantino-eksot
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

The Guardian: «Το ξεπούλημα του Μουντιάλ από τον Ινφαντίνο σόκαρε το ποδόσφαιρο, αλλά οι ρίζες της κρίσης στη FIFA είναι πολύ πιο βαθιές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

arnaoutoglou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρναούτογλου στην Κομισιόν για τα διόδια: «Πιο ακριβά από Ευζώνους - Αθήνα παρά από Βρυξέλλες - Ελλάδα»

derma-new
ΥΓΕΙΑ

Σταφυλόκοκκος: Η «ύπουλη» λοίμωξη του καλοκαιριού - Ποιοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο

pythwnas-jan-kopriva-p1SKuYXxqec-unsplash
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φλόριντα: Αιχμαλώτισε 96 πύθωνες σε δέκα ημέρες και κέρδισε 10.000 δολάρια σε διαγωνισμό

papastavrou_kefalogianni_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε ισχύ το Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό - Τέρμα η δόμηση στα 4 στρέμματα - Πόσα θα απαιτούνται για νέα ξενοδοχεία και σε ποιες περιοχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 08.08.2026 16:18
fotia_aeroskafos_0608_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στη Σίνδο – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

argentini (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Τεράστιες διαδηλώσεις με επεισόδια κατά του νεοφιλελεύθερου νομοσχεδίου – «Η πατρίδα δεν πωλείται» (Video)

kafsonas-123-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση Red Code το μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας την Κυριακή – Επικίνδυνος συνδυασμός με υψηλές θερμοκρασίες και μελτέμια

1 / 3