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07.08.2026 19:22

Η Μαρίνα Βερνίκου πόζαρε με λαγοκέφαλο στα χέρια – «Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβόμαστε ή να αποφεύγουμε τη θάλασσα» (Video)

07.08.2026 19:22
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Ένα μήνυμα προς όσους ανησυχούν για την παρουσία λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες θέλησε να στείλει η Μαρίνα Βερνίκου, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

Η φωτογράφος εμφανίζεται στο βίντεο με το μαγιό της, έχοντας μόλις βγει από τη θάλασσα και κρατώντας έναν λαγοκέφαλο. Στο σχετικό clip η ίδια λέει στους διαδικτυακούς της φίλους πως δεν υπάρχει λόγος να αποφεύγει κανείς το κολύμπι εξαιτίας του συγκεκριμένου ψαριού.

Όπως εξήγησε, σε περίπτωση που κάποιος συναντήσει λαγοκέφαλο στη θάλασσα, θα πρέπει απλώς να κρατήσει απόσταση και να μην επιχειρήσει να τον πλησιάσει.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβόμαστε ή να αποφεύγουμε τη θάλασσα. Απλώς, αν δείτε έναν λαγοκέφαλο, δεν τον πιάνουμε με γυμνά χέρια, δεν τον ενοχλούμε και φυσικά δεν τον τρώμε. Τον παρατηρούμε από απόσταση και συνεχίζουμε το μπάνιο μας κανονικά», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρίνα Βερνίκου στο βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram.

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