Ο αδερφός της Αντζελίνα Τζολί αποκάλυψε ότι είναι γκέι – «Κουράστηκα να κρύβομαι»

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Μια αποκάλυψη ιδιαίτερα προσωπική έκανε ο αδερφός της Αντζελίνας Τζολί, Τζέιμς Χέιβεν ο οποίος μέσα από μια επιστολή και δύο χρόνια μετά τον γάμο του, μοιράστηκε με τον κόσμο ότι είναι ομοφυλόφιλος.

Ο Χέιβεν και η πρώην σύζυγός του -που είναι πλέον φίλοι- εμφανίστηκαν μαζί σε ζωντανή μετάδοση στην πλατφόρμα Substack. Κατά τη διάρκεια αυτής, διάβασε μια επιστολή σχετικά με τη σεξουαλική του ταυτότητα. Κάτι που με την άλλοτε γυναίκα του είχε εκμυστηρευτεί όταν οι δυο τους ήρθαν ξανά κοντά μετά τον χωρισμό τους.

«Όταν ήμουν μικρό αγόρι, είχα απόλυτη εμμονή με τις πριγκίπισσες της Disney. Έβαζα κρυφά γκλίτερ στα μάγουλά μου, περνούσα μάσκαρα στις βλεφαρίδες μου και, εκείνες τις στιγμές, ένιωθα σαν να υπήρχε μαγεία», είπε αρχικά προσθέτοντας ότι παλαιότερα «δεν διέθετε τις λέξεις για να εξηγήσει γιατί απλώς γνώριζε ότι αυτό τον έκανε να αισθάνεται περισσότερο ο εαυτός του».

«Δεν επρόκειτο ποτέ για μια προσπάθεια να προσποιηθώ ότι ήμουν κάποιος άλλος. Επρόκειτο για το να αφήσω να λάμψει ένα κομμάτι του εαυτού μου που υπήρχε πάντοτε μέσα μου» τόνισε.

Ο Τζέιμς είπε ότι περιόρισε τη «λάμψη» του για να μπορέσει να ενταχθεί στο περιβάλλον του, ωστόσο, θα ήθελε να μπορούσε να πει στον νεότερο εαυτό του να παραμείνει αυθεντικός. Παράλληλα, τόνισε ότι είχε κουραστεί να κρύβεται και ότι ήταν πλέον έτοιμος να πει την αλήθεια για το ποιος είναι.

«Όπως τόσα πολλά ομοφυλόφιλα παιδιά, έμαθα να αμφισβητώ κομμάτια του εαυτού μου πολύ πριν μάθω να τα αποδέχομαι και να τα γιορτάζω» εκμυστηρεύτηκε.

Angelina Jolie's brother James Haven comes out as gay, writes a letter about his sexuality.



Exclusive details: https://t.co/JHNtNxmDK4 pic.twitter.com/3dso08jCNV — TMZ (@TMZ) August 6, 2026

«Όχι επειδή έχει αλλάξει, αλλά επειδή κουράστηκε να κρύβεται. Το coming out δεν σημαίνει ότι γίνεσαι κάποιος καινούργιος. Σημαίνει ότι επιτρέπεις στους άλλους να γνωρίσουν τον άνθρωπο που βρισκόταν εδώ εξαρχής» υπογράμμισε, σημειώνοντας:

«Ελπίζω η οικογένειά μου και οι άλλοι άνθρωποι να μπορέσουν να επιλέξουν την αγάπη αντί για τον φόβο, την κατανόηση αντί για την κατάκριση και τη σύνδεση αντί για τις πεποιθήσεις που μπορεί να μας κράτησαν μακριά. Ελπίζω να μπορέσουν να κοιτάξουν πέρα από τις ταμπέλες και να δουν απλώς εμένα, με την ίδια καρδιά, το ίδιο γέλιο και την ίδια ψυχή που γνώριζαν πάντοτε».

Τέλος, δήλωσε υπερήφανος για τον άνθρωπο στον οποίο εξελίχθηκε και ευγνώμων που δεν αισθάνεται πλέον την ανάγκη να απολογείται για τα κομμάτια του εαυτού του που τον κάνουν αυτό που είναι.

«Εκείνο το μικρό αγόρι με το γκλίτερ στο πρόσωπο και τη μάσκαρα στις βλεφαρίδες δεν ήταν ποτέ μπερδεμένο, διαλυμένο ή κάτι για το οποίο έπρεπε να ντρέπεται. Ήταν απλώς ομοφυλόφιλο. Ήταν χαρούμενο. Ήταν γενναίο προτού ακόμη το μάθει» έγραψε.

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