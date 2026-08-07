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07.08.2026 10:35

Συγκινεί ο Γιάννης Βαρδής για τον πατέρα του – «Δεν πίστευα ποτέ πως μπορεί να σταματήσει ο χρόνος, λείπεις»

07.08.2026 10:35
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Το κενό που έχει αφήσει στη ζωή του η απώλεια του πατέρα του εξέφρασε ο Γιάννης Βαρδής, με αφορμή τη σημερινή ημέρα που εκείνος θα γιόρταζε τα γενέθλιά του.

Μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο τραγουδιστής τόνισε ότι δεν έπαψε στιγμή να του λείπει, επισημαίνοντας ότι κάθε χρόνο η αγάπη του γίνεται όλο και μεγαλύτερη.

«Να σου πω ότι δεν λείπεις θα είναι ψέμα. Αν ρωτήσεις πώς περνάω, ξέρεις τι θα σου πω, πολλά ψέματα. Δεν πίστευα ποτέ πως μπορεί να σταματήσει ο χρόνος. Συμβαίνει και πορεύεσαι με αυτό. Με τη ζωή να προχωράει, να έρχονται καλές και λιγότερο καλές στιγμές, αλλά να υπάρχει ένα κομμάτι της ζωής σου που έχει σταματήσει ο χρόνος. Και εκεί είναι που θα ήθελες να ξεκινήσεις διαπραγμάτευση με αυτόν τον χρόνο να σου έδινε έστω ένα λεπτό ακόμα. Δεν σε ξεχνάμε όμως. Και όπως ο χρόνος είναι αδιαπραγμάτευτος, εμείς θα του δείχνουμε πόσο περισσότερο σε αγαπάμε. Γιατί και η αγάπη μας είναι αδιαπραγμάτευτη και μεγαλώνει κάθε χρόνο. Χρόνια πολλά, μπαμπά» έγραψε στη λεζάντα ενός βίντεο με απόσπασμα από το κομμάτι τους «Πού να Εξηγώ» και κοινές τους φωτογραφίες.

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