Ιουλία Καλλιμάνη: Έξαλλη με θεατή που της πέταξε λουλούδια – «Εσένα σου αρέσει αυτό;» είπε και του τα επέστρεψε στο κεφάλι (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ιδιαίτερο εκνευρισμό προκάλεσε στην Ιουλία Καλλιμάνη ένας θαμώνας όταν της πέταξε πολλούς δίσκους με λουλούδια πάνω της την ώρα που εκείνη τραγουδούσε.

Τα πανέρια τη βρήκαν στο πρόσωπο, με την τραγουδίστρια να διακόπτει το πρόγραμμα εμφανώς ενοχλημένη. Παίρνοντας στα χέρια της αρκετούς δίσκους με λουλούδια, τους πέταξε στο κεφάλι του, «πληρώνοντάς τον με το ίδιο νόμισμα»…

Συγκεκριμένα, αφού ζήτησε δίσκους με λουλούδια, φώναξε «σήκω πάνω» στον θαμώνα, του πέταξε τα λουλούδια στο κεφάλι και του είπε εκνευρισμένη «εσένα σ’ αρέσει αυτό;».

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην Ηγουμενίτσα την ώρα που η Ιουλία Καλλιμάνη τραγουδούσε το «Για τα μάτια του κόσμου» του Χρήστου Αυγερινού.

Μάλιστα, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που διαπληκτίζεται με θαμώνα. Λίγους μήνες πριν, είχε σημειωθεί αντίστοιχο περιστατικό, με την τραγουδίστρια να μην κρύβει, ούτε και τότε, τον εκνευρισμό της.

Διαβάστε επίσης:

Ξεσπά η Άριελ Κωνσταντινίδη για τα αρνητικά σχόλια – «Δεν πρόκειται να κρύβομαι επειδή κάποιοι θέλουν να σχολιάσουν»

Λάκης Γαβαλάς: Γιόρτασε τα 74α γενέθλιά του και έκανε τον δικό του απολογισμό ζωής – «Η χαρά και η πειθαρχία με προστατεύουν»

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα για τον ράπερ Mike – Η ανάρτηση στα social media



