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07.08.2026 08:55

Ιουλία Καλλιμάνη: Έξαλλη με θεατή που της πέταξε λουλούδια – «Εσένα σου αρέσει αυτό;» είπε και του τα επέστρεψε στο κεφάλι (Video)

07.08.2026 08:55
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Ιδιαίτερο εκνευρισμό προκάλεσε στην Ιουλία Καλλιμάνη ένας θαμώνας όταν της πέταξε πολλούς δίσκους με λουλούδια πάνω της την ώρα που εκείνη τραγουδούσε.

Τα πανέρια τη βρήκαν στο πρόσωπο, με την τραγουδίστρια να διακόπτει το πρόγραμμα εμφανώς ενοχλημένη. Παίρνοντας στα χέρια της αρκετούς δίσκους με λουλούδια, τους πέταξε στο κεφάλι του, «πληρώνοντάς τον με το ίδιο νόμισμα»…

Συγκεκριμένα, αφού ζήτησε δίσκους με λουλούδια, φώναξε «σήκω πάνω» στον θαμώνα, του πέταξε τα λουλούδια στο κεφάλι και του είπε εκνευρισμένη «εσένα σ’ αρέσει αυτό;».

@7gauraki7 Επίθεση λουλουδιών στην Ηγουμενίτσα #iouliakallimani #kallimani #live ♬ πρωτότυπος ήχος – 7️⃣

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην Ηγουμενίτσα την ώρα που η Ιουλία Καλλιμάνη τραγουδούσε το «Για τα μάτια του κόσμου» του Χρήστου Αυγερινού.

Μάλιστα, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που διαπληκτίζεται με θαμώνα. Λίγους μήνες πριν, είχε σημειωθεί αντίστοιχο περιστατικό, με την τραγουδίστρια να μην κρύβει, ούτε και τότε, τον εκνευρισμό της.

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