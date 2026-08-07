Ξεσπά η Άριελ Κωνσταντινίδη για τα αρνητικά σχόλια – «Δεν πρόκειται να κρύβομαι επειδή κάποιοι θέλουν να σχολιάσουν»

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Για τα παιδικά της χρόνια, τις δυσκολίες που διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά της, αλλά και για τα επικριτικά σχόλια που συχνά δέχεται στα social media μίλησε η Άριελ Κωνσταντινίδη.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Λοιπόν, η ηθοποιός τόνισε ότι η απόφασή της να ξαναγίνει μητέρα στα 54 της σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως, ενώ δέχεται επικριτικά σχόλια ακόμα και για την εμφάνισή της. Ξεκαθάρισε, δε, ότι η ίδια δεν σκοπεύει να κρύβεται για να μη γίνεται στόχος αγενών ανθρώπων.

«Οι δύσκολες εμπειρίες που βίωσα ως παιδί με διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και φυσικά επηρέασαν και τον τρόπο που εγώ μεγαλώνω τα δικά μου παιδιά. Θα μπορούσα να έχω καταρρεύσει από όλα όσα έζησα και να μην είμαι σήμερα εδώ. Αντί γι’ αυτό προσπάθησα να δω πώς μπορεί ο πόνος να γίνει δύναμη. Όλα εξαρτώνται από το αν θα αφήσεις μια δυσκολία να σε ρουφήξει ή αν θα τη χρησιμοποιήσεις για να φτάσεις πιο κοντά στην αλήθεια σου» είπε αρχικά.

«Σχολιάστηκα αρνητικά για το γεγονός ότι έκανα παιδί στα 54. Τώρα ασχολούνται με το δέρμα μου. Ο καθένας εκφράζει ό,τι κουβαλάει μέσα του. Δεν με επηρεάζει. Δεν με αγγίζει. Έχω ροδόχρους ακμή, η οποία επιδεινώθηκε από τις ορμόνες της εγκυμοσύνης και επηρεάζεται ακόμη και από κάποιες τροφές. Δεν πρόκειται, όμως, να κρύβομαι ή να καλύπτω κάτι επειδή κάποιοι θέλουν να σχολιάσουν. Είναι αγένεια να σχολιάζεις την εμφάνιση ενός ανθρώπου. Προτιμώ τους ευγενικούς και ειλικρινείς ανθρώπους» πρόσθεσε.

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