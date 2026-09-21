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21.09.2026 20:48

Μια ώρα και 17 λεπτά έκανε το ασθενοφόρο να φτάσει στην Καρίτσα: «Είμαι ξυλοκόπος και μου έλεγαν να κάνω ΚΑΡΠΑ στο παιδί μου»

21.09.2026 20:48
peripoliko_ekav
φωτογραφία αρχείου

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Από υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια έπασχε ο 15χρονος που κατέληξε αιφνίδια στην Καρίτσα.

Πρόκειται για κληρονομική πάθηση όπου ο καρδιακός μυς γίνεται αφύσικα παχύς. Οι πάσχοντες μπορεί να εκδηλώσουν σοβαρές αρρυθμίες ή αιφνίδια καρδιακά επεισόδια. 

Ο θάνατος, όμως του αγοριού δεν ήταν προδιαγεγραμμένος. Ο 15χρονος κατέρρευσε στις 21.03 και το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο στις 22.20. Αν είχε φτάσει το νωρίτερα ίσως είχε σωθεί.

Ο πατέρας του Γρηγόρης Πολύζος μιλώντας στο OPEN ξεκαθάρισε ότι το ασθενοφόρο δεν έκανε 45 λεπτά για να φτάσει στο χωριό, αλλά μία 1 ώρα και 17 λεπτά. «Το παιδί μου, σε 45 λεπτά μπορεί να το προλάβαινα. Στη μία ώρα δεν μπορεί», είπε και προσπάθησε να συγκρατήσει τα δάκρυα του. 

Ο Γρηγόρης Πολύζος επισήμανε ότι παρότι δεν γνώριζαν πρώτες βοήθειες, ακολούθησαν τις οδηγίες του ΕΚΑΒ και έκαναν ΚΑΡΠΑ. «Μας είπαν “κάντε ΚΑΡΠΑ”. Ήμασταν τέσσερα άτομα, πατέρας, μάνα και δύο άλλα αδέλφια. Μάθαμε να κάνουμε και ΚΑΡΠΑ. Καμία σχέση με το αντικείμενο”. Ξέρετε τι δουλειά κάνω ξυλοκόπος είμαι. Θα με μάθουν να κάνω ΚΑΡΠΑ από το τηλέφωνο; Πού στο παιδί μου;». 

Ο πατέρας του 15χρονου είπε ότι πρότεινε να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο με το αμάξι αλλά τον αποθάρρυναν.«Τους πρότεινα να βάλω το παιδί μου στο αυτοκίνητο. Ο γιος μου θα το έφτανε στη Λάρισα σε λιγότερο από μισή ώρα. Και μου είπε “δεν κάνει να το μετακινήσετε το παιδί”. Και άκουσα. Και δεν το μετακίνησα. Σήμερα το έχω ντυμένο γαμπρό».

Ο Γρηγόρης Πολύζος ξεκαθάρισε ότι δεν στρέφεται εναντίον των διασωστών που έφτασαν τελικά στην Καρίτσα. «Οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ, δεν κατηγορώ κανέναν. Μπορεί να έκαναν και μία ώρα ΚΑΡΠΑ. Γνώστες, προσωπικό του ΕΚΑΒ. Προσπάθησαν, έκαναν τα πάντα. Τους ανθρώπους εδώ τους ευχαρίστησα. Τους έσφιξα τα χέρια. Προσπάθησαν για να σώσουν το παιδί μου. Αργά».

«Είμαστε σε ένα σπίτι τέσσερα άτομα και δεν ξέρουμε πού είναι ο μικρός. Το Σάββατο θα  βάφτιζα τον εγγονό μου και σήμερα έχω κηδεία. Αλλάζουμε το όνομα του εγγονού μου και ο γιος μου δίνει το όνομα του μικρού. Ο γιος μου δεν θα το ακούσει όμως. Θα μεγαλώσει με το όνομα του γιου μου και δεν θα τον γνωρίσει», κατέληξε.

Η ανακοίνωση της 5η ΥΠΕ

«Τα Κέντρα Υγείας Αγιάς και Γόννων διαθέτουν ασθενοφόρα και πληρώματα και καλύπτουν την περιοχή 24 ώρες το 24ωρο. Συγκεκριμένα, για το ανωτέρω τραγικό περιστατικό, χθες το βράδυ 20/9/2026 ειδοποιήθη το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ 21:05 για επείγον περιστατικό στην περιοχή της Καρίτσας (απόσταση Λάρισας – Καρίτσας 55 λεπτά και Αγιάς – Καρίτσας 50 λεπτά και Γοννων– Καρίτσας 47 λεπτά). Τα ασθενοφόρα των Κεντρων Υγείας Αγιάς και Γόννων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ήταν σε διακομιδή περιστικών προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας το ένα και Συκούριο το άλλο, με αποτέλεσμα να σταλεί Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα, η οποία αφίχθη στην Καρίτσα 21:50, παρέλαβε το περιστατικό το οποίο δεν είχε σφυγμό και δεν ανέπνεε κατηγορία R1, σύμφωνα με τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Το περιστατικό αφίχθηστο Π.Γ.Ν. Λάρισας 23:39, όπου βεβαιώθηκε ο θάνατός του».

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