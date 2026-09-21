Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30% η ΝΔ, στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ – Στο 18% η επιρροή Σαμαρά

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Οριακά πάνω από το 30% εμφανίζει τη Νέα Δημοκρατία η δημοσκόπηση που δημοσιέυει σήμερα (21/9) η Palmos Analysis για το TheOpinion.gr. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα είναι στο 30,1%.
Σε ότι αφορά τη δεύτερη θέση, εκεί βρίσκεται η ΕΛΑΣ με 15,2%, ενώ τρίτο είναι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με 12, 8%.
Ακολουθούν ΚΚΕ με 6,9%, Ελληνική Λύση με 6,2%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 5,2%, Πλεύση Ελευθερίας με 5,1%, Φωνή Λογικής με 4,1%, ΜεΡΑ25 με 3%, Σπαρτιάτες με 2%, ΣΥΡΙΖΑ με 1,5%, Νίκη με 1,2%, Νέα Αριστερά με 0,9% και Δημοκράτες με 0,8%.
Με βάση τα στοιχεία αυτά στη δημοσκόπηση γίνεται και ενδεικτική κατανομή των εδρών με τη ΝΔ να καταλαμβάνει 122, την ΕΛΑΣ 46, το ΠΑΣΟΚ 39, το ΚΚΕ 21, την Ελληνική Λύση 19, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία 16, την Πλεύση Ελευθερίας 16, τη Φωνή Λογικής 12 και το ΜέΡΑ25 9.
Η δημοσκόπηση δίνει και εύρος τιμών με διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Για τη ΝΔ, για παράδειγμα, το κάτω όριο είναι 27,3% και το άνω 32,9%, ενώ για το ΠΑΣΟΚ το αντίστοιχο εύρος είναι 10,7%-14,9%.
Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 27,5%, η ΕΛ.Α.Σ. στο 13% και το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στο 10,2%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,7%, το ΚΚΕ με 5,5%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 4,3% και η Πλεύση Ελευθερίας με 4%. Η Φωνή Λογικής βρίσκεται στο 3,4%, το ΜέΡΑ25 στο 2,2%, οι Σπαρτιάτες στο 1,8% και ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στο 1,2%.
Όσον αφορά τα δύο βασικότερα κριτήρια που θα έπαιζαν ρόλο στην επιλογή του κόμματος που θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές, οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση απαντούν την «αντιμετώπιση της ακρίβειας» και την «καταπολέμηση της διαφθοράς» ενώ ακολουθούν το μεταναστευτικό, τα ελληνοτουρκικά και το πρόσωπο του υποψήφιου πρωθυπουργού.
Επίσης, στη δημοσκόπηση τέθηκε και ερώτημα για τα ενδεχόμενα κόμματα του Αντώνη Σαμαρά και του Ηλία Κασιδιάρη με το 80% να απαντά «δεν θα το ψήφιζα σε καμία περίπτωση» για τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ το ποσοστό ανεβαίνει στο 81% για τον καταδικασμένο για συμμετοχή στη Χρυσή Αυγή, Ηλία Κασιδιάρη.
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