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20.09.2026 15:46

Συνήγορος Κασιδιάρη: «Θα είναι υποψήφιος σε συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο» – Αύριο οι ανακοινώσεις για τον τρόπο καθόδου στις εκλογές

20.09.2026 15:46
HLIAS-KASIDIARIS

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«O νομικός τρόπος για την κάθοδο του Ηλία Κασιδιάρη στις εκλογές είναι έτοιμος και θα τον ανακοινώσει αύριο, δήλωσε η δικηγόρος του, Βάσω Πανταζή.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ είπε πως ο καταδικασμένος πελάτης της για εγκληματική οργάνωση «θα συνεργαστεί με πάρα πολλούς υπάρχοντες κοινοβουλευτικούς άντρες» και πρόσθεσε πως «υπάρχουν βουλευτές, όχι μόνο από τους Σπαρτιάτες, αλλά και από άλλα κόμματα του συντηρητικού δεξιού τόξου, τα οποία έχουν οργανωθεί σε κόμμα και στο οποίο του επιτρέπεται (σ.σ. να συμμετάσχει), γιατί δεν έχει χάσει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι».

Είπε δε πως έχει αποκηρύξει τις θέσεις της Χρυσής Αυγής και ανέφερε πως είναι «λαϊκός εθνικιστής» και πως «αγκαλιάζει» τις θέσεις της συντηρητικής δεξιάς.

«Θα είναι, αν το αποφασίσει, υποψήφιος σε ψηφοδέλτιο το οποίο θα αποτελείται από εκατοντάδες ήδη εκλεγμένους και παλαιότερα εκλεγμένους κοινοβουλευτικούς άντρες» είπε η Βάσω Πανταζή.

«Θα σας πω δε ότι αυτή τη στιγμή ήδη υπάρχει η συνεργασία του κ. Κασιδιάρη με υπάρχοντες βουλευτές», κατέληξε.

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