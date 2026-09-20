Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου στα Βριλήσσια: Προσωπικές διαφορές με τον συμμαθητή του η αφορμή του αιματηρού επεισοδίου

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Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 14χρονος που δέχθηκε άγρια επίθεση από συνομήλικο συμμαθητή του το βράδυ της Παρασκευής στα Βριλήσσια, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα και ρήξη νεφρού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πίσω από την επίθεση φέρεται να βρίσκονται προσωπικές διαφορές μεταξύ των δύο ανηλίκων. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες που προηγήθηκαν του επεισοδίου παραμένουν υπό διερεύνηση.

Πώς έγινε το περιστατικό στα Βριλήσσια

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, στη συμβολή των οδών Τροίας και Τειρεσίου, όταν ο 14χρονος φέρεται να πλησίασε τον συμμαθητή του και να άρχισε να τον χτυπά με γροθιές και κλωτσιές.

Ο 14χρονος τραυματίστηκε σοβαρά, κυρίως στην περιοχή των πλευρών, και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των βορείων προαστίων. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έχει υποστεί ρήξη νεφρού, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί ακόμη και αφαίρεση του οργάνου.

Το επόμενο πρωί, ο πατέρας του παιδιού προσέφυγε στην Αστυνομία και κατήγγειλε την επίθεση. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 14χρονου που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση, καθώς και της μητέρας του.

Η μητέρα του ανηλίκου αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Ο 14χρονος οδηγείται σήμερα, Κυριακή, στο Αυτόφωρο, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

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